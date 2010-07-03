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Появился стартап по переработке мусора в нефть

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Появился стартап по переработке мусора в нефть
Цель изобретения Adrian Griffiths спасти Мировой океан от загрязнения пластиковыми отходами. И заработать миллионы.

Его машина, размером с теннисный корт, превращает пищевые отходы на основе нефтепродуктов - пищевую пленку, одежду из полиэстера, ковры, электронику, обратно в нефть. Это занимает меньше секунды и в результате топливо, называемое Plaxx, можно использовать для того, чтобы сделать пластик снова или в качестве топлива для судовых двигателей.

“Мы хотим изменить историю пластика в мире”, - сказал Adrian Griffiths, главный исполнительный директор технологии утилизации отходов в городе Swindon на юго-западе Англии, где планируется в рамках пилотного проекта ежедневно перерабатывать 2,4 тонны пластиковых отходов.

С финансовой поддержкой, в том числе правительства Великобритании, а также более 100 частных инвесторов, эта технология может стать прорывом по переработке пластика на глобальном уровне. Машина использует методику переработки сырья, разработанную в университете г.Warwick, которая позволяет переработку пластиковых отходов без сортировки, что является решением серьезной проблемы, которая долгое время делала переработку нецелесообразной в большом масштабе.

Проект Adrian Griffiths уникален тем, что не рассчитан на определенный тип пластика, а может использовать так называемый "пластических суп", который загрязняет многие водоемы в мире. К 2050 году, количество пластиковых отходов превысит количество рыбы в океанах, по данным исследования, представленного на Всемирном экономическом форуме в текущем году Фондом Эллен Макартур.

На данный момент, только около 10% пластика подлежит переработке, потому что дешевле произвести новый пластик из нового нефтехимического сырья, особенно после того, как цены на нефть упали в последние годы. Остальное сжигается, утилизируется на свалках, или сбрасывается в океаны, выпуская токсичные химические вещества, которые наносят вред коралловым рифам и морским обитателям.

Многие проекты терпят неудачу, потому что они не предлагают достаточно большую прибыль, чтобы сделать их жизнеспособными. "Восстановление сырьевых материалов из отходов - это будущее", - сказал Nick Cliffe, чья команда также финансирует проекты, которые добывают платину из старой электроники и кальций из яичной скорлупы.

Бывший конструктор автомобилей, Adrian Griffiths хочет начать выпускать аппарат, называемый RT7000 и сдавать в аренду. Оборудование может поместиться в пяти морских контейнерах. Идея заключается в том, чтобы доставить перерабатывающее оборудование к месту проблемы, такому как пляж в развивающейся стране, где мусор регулярно приносится морем, а местная переработка ограничена.

Установка оборудования стоит 3 миллиона фунтов и 500 000 фунтов стерлингов за год обслуживания. Сама же технология утилизации принесет выручку в 1,7 миллиона фунтов в год на одну машину, тем самым окупая первоначальную инвестицию за 2 - 2.5 года.

Основная цель стояла создать машину, которая сможет окупить себя, потому что тогда людям будет выгодно инвестировать и они смогут быстро окупить свои вложения, а количество машин по переработке отходов будет увеличиваться и они будут распространяться по всему миру, - сказал Adrian Griffiths. Цель создать 100 машин RT7000s к 2025 году. В графстве Пертшир, Шотландия будет использоваться одна машина в 2018 году, чтобы перерабатывать 7000 тонн пластиковых отходов ежегодно в 5000 тонн топлива Plaxx.

Первоначально от пластиковых отходов отделяют камни, грязь и остатки продуктов питания. После того, как это будет сделано, пластик попадает в печь и нагревается до температуры около 500 градусов по Цельсию, превращаясь в пар.

Методика похожа на термический крекинг, в результате которого нефть превращается в бензин и реактивное топливо, только разный материал используется в системах отопления, таким образом технология переработки находится в процессе патентования.

Пар охлаждается при различных температурах, чтобы создать один из трех материалов. Каждый материал выходит из отдельных отводов в нижней части машины. Из одного отвода выходит топливо, которое может быть продано нефтехимическим компаниям. Со второго - более тяжелое вещество, которое напоминает расплавленный воск из свеч и используется в судовых двигателях. С третьего отвода толстый коричневый воск, который можно использовать для обуви или косметики.

Adrian Griffiths говорит, что ведет переговоры с пятью нефтехимическими фирмами по договорам поставки.

В то время как им и его 22 сотрудниками движет желание защитить экологию океанов, они признают, что с объемами пластикового потребления, которые в ближайшие 20 лет только удвоятся, переработка должна быть прибыльной. Следующей целью Adrian Griffiths является создание завода.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://www.bloomberg.com/news/artic...-saving-oceans

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/590c48f68f13e
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 13:59.
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