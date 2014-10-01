На что тратит свои миллиарды Марк Цукерберг?

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг является одним из богатейших людей Америки. Его состояние составляет 60 миллиардов долларов. Цукерберг мало отличается от современных западных миллиардеров. Деньгами не швыряет, дворцы себе не строит, яхтами и личными самолетами не увлекается. Выглядит вполне демократично, даже не носит шикарных костюмов.
Имея огромные доходы, Марк долгое время жил в обычном доме, арендованном рядом со своим центральным офисом. Правда, не так давно, он наконец то купил себе виллу за $7 млн. В сравнении с его богатствами – это копейки.
А в последнее время, Цукерберг стал приобретать замашки богатого человека. Купил себе огромный участок на острове Кауаи с собственным пляжем. Открыл там завод по переработке сахарного тростника. Организовал на острове ферму по выращиванию чистых органических продуктов.
В остальном, Цукерберг не отличается от своих коллег-миллиардеров. Носит простые футболки, джинсы и кроссовки. Передвигается на скромном автомобиле Volkswagen. Кстати, 99% своих акций Facebook, он обещал передать благотворительным фондам. В общем, ничем не примечательная жизнь, современного американского миллиардера, который «сделал себя сам».