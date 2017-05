Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 777 Благодарностей: 267 УГ: 6 КП: 0.200 подарки

Почему iPhone теряет позиции в Китае







Apple по-прежнему занимает пять из десяти позиций, а iPhone 7 Plus 126G занимает первое место среди всех смартфонов премиум-класса в Китае, крупнейшем рынке в мире. Однако четыре китайские модели — три от Huawei Technologies и одна от Vivo вошли в рейтинг, оставив всего одно место для Samsung Electronics.



«Топ-10 рейтинга раньше занимали Apple и Samsung, пока компания Huawei не стала первым китайским игроком, изменившим рынок high-end в прошлом году. А в первом квартале 2017 года в список впервые попал телефон от Vivo», - сказал Джеймс Янь, директор по исследованиям пекинской компании Counterpoint Technology.



Китайские бренды, производящие смартфоны, усиливают свое влияние в Китае, захватывая локальную долю рынка и вытесняя Apple и Samsung. Китайские компании делают более дешевые телефоны с конкурентными функциями. Но все большее число производителей, таких как Huawei, Oppo и Vivo, начали серьезно смотреть в сторону элитного рынка. Низкая маржа на продукты массового потребления и высокая конкуренция больше не входят в интересы компаний.



Исследование IDC показало, что в первом квартале 2017 года средняя цена продажи телефонов Android в Китае продолжала расти. Тенденцию связывают с растущим желанием потребителей ключевых флагманских моделей, производимых Huawei, Oppo и Vivo - тремя крупнейшими производителями смартфонов в Китае.







«Потребители хотят обновить свои смартфоны, чтобы получить лучший пользовательский опыт, а эти компании предлагают модели, которые могут удовлетворить их желание», - говорится в отчете IDC, опубликованном в четверг. IDC также сообщила, что ключевые флагманские модели, выпущенные лидерами китайского рынка, оснащены усовершенствованными технологиями, такими как двойные камеры и OLED-экраны, что привело к росту средних цен реализации.



В среду Apple сообщила о том, что пятый квартал подряд доходы от бизнеса в Китае падают, и в первом квартале компания увидела двухзначное падение продаж на китайском рынке. Напомним, что в прошлом году продажи в этом регионе стали основным источником роста компании. Данные IDC показали, что в первом квартале Apple заняла четвертое место на китайском рынке с 9,2% рынка по сравнению с 11% в четвертом квартале 2016 года.



«Но мы считаем, что китайские потребители готовы к старту продаж юбилейного iPhone в конце года. Это поможет Apple захватить лидирующие позиции на китайском рынке смартфонов», - сказал Тэй Сяохан, старший аналитик IDC.



Перевод специально для mmgp.ru



Согласно данным Counterpoint Technology Market Research, Apple в течение долгого времени доминировала в списке лучших 10 лучших смартфонов Китая. Но в последнее время большое количество китайских конкурентов попали в категорию, где телефоны стоят более чем в 4000 юаней ($ 579,9).Apple по-прежнему занимает пять из десяти позиций, а iPhone 7 Plus 126G занимает первое место среди всех смартфонов премиум-класса в Китае, крупнейшем рынке в мире. Однако четыре китайские модели — три от Huawei Technologies и одна от Vivo вошли в рейтинг, оставив всего одно место для Samsung Electronics.«Топ-10 рейтинга раньше занимали Apple и Samsung, пока компания Huawei не стала первым китайским игроком, изменившим рынок high-end в прошлом году. А в первом квартале 2017 года в список впервые попал телефон от Vivo», - сказал Джеймс Янь, директор по исследованиям пекинской компании Counterpoint Technology.Китайские бренды, производящие смартфоны, усиливают свое влияние в Китае, захватывая локальную долю рынка и вытесняя Apple и Samsung. Китайские компании делают более дешевые телефоны с конкурентными функциями. Но все большее число производителей, таких как Huawei, Oppo и Vivo, начали серьезно смотреть в сторону элитного рынка. Низкая маржа на продукты массового потребления и высокая конкуренция больше не входят в интересы компаний.Исследование IDC показало, что в первом квартале 2017 года средняя цена продажи телефонов Android в Китае продолжала расти. Тенденцию связывают с растущим желанием потребителей ключевых флагманских моделей, производимых Huawei, Oppo и Vivo - тремя крупнейшими производителями смартфонов в Китае.«Потребители хотят обновить свои смартфоны, чтобы получить лучший пользовательский опыт, а эти компании предлагают модели, которые могут удовлетворить их желание», - говорится в отчете IDC, опубликованном в четверг. IDC также сообщила, что ключевые флагманские модели, выпущенные лидерами китайского рынка, оснащены усовершенствованными технологиями, такими как двойные камеры и OLED-экраны, что привело к росту средних цен реализации.В среду Apple сообщила о том, что пятый квартал подряд доходы от бизнеса в Китае падают, и в первом квартале компания увидела двухзначное падение продаж на китайском рынке. Напомним, что в прошлом году продажи в этом регионе стали основным источником роста компании.«Но мы считаем, что китайские потребители готовы к старту продаж юбилейного iPhone в конце года. Это поможет Apple захватить лидирующие позиции на китайском рынке смартфонов», - сказал Тэй Сяохан, старший аналитик IDC.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.

WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь! __________________