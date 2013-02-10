Корпорация CNNC инвестирует в создание атомных реакторов малой мощности

Государственная корпорация Китая CNNC получила одобрения своего правительства, на начало реализации инвестиционного проекта по возведению новых атомных реакторов малой мощности ACP-100.
Как заявляют китайские СМИ, малый реактор ACP-100 поколения III, сейчас проходит предварительную стадию проектирования. И правительство страны разрешило начать строительство электростанции в провинции Хайнань. Старт работ по строительству инновационного ядерного блока намечен на текущий год.
Цянь Тяньлин, который представляет аналитический отдел компании China Nuclear New Energy Investment уверен, что после сдачи проекта инновационного реактора в работу, компания получит сотни заказов и приступит к промышленному производству новых атомных реакторов малой мощности ACP-100.
Уже сейчас такие страны, как Пакистан, Иран, Великобритания, Саудовская Аравия, Индонезия, Монголия, Бразилия, Египет и Канада, высказывают свой интерес в приобретении нового поколения реакторов у китайской государственной корпорации.
Но инвесторы на такую новость пока не обратили внимание. Стоимость акций компании продолжает падать. Но если проект будет удачен, то уже в ближайшие пару лет CNNC может максимально увеличить объёмы получаемой прибыли. Возможно, что ценные бумаги китайской корпорации инвесторам нужно взять на заметку.
По материалам atominfo.ru