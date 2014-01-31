BigBoi Профессионал

Имя: Филипп Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 29.12.2015 Сообщений: 1,196 Благодарностей: 381 УГ: 1 КП: 0.287 подарки

Инвестиции через биткоины: что такое ICO и стоит ли им воспользоваться? Инвестиции через биткоины: что такое ICO и стоит ли им воспользоваться?



Многие сегодня называют ICO новым этапом в развитии краудфандинга и даже альтернативой привычному IPO. Но можно ли его считать полноценной заменой привычным инструментам?

Блокчейн — технология, лежащая в основе криптовалюты Bitcoin, — стремительно набирает популярность в последние годы, в результате чего ей постоянно находят новое применение. Одним из таких примеров является Initial Coin Offering (ICO).



ICO работает по похожему принципу с IPO: инвесторы, вкладывая средства, получают «долю» в компании. Основная разница состоит в том, что при ICO инвестор не получает настоящие акции, а становится обладателем криптографических токенов, которые торгуются на криптобиржах за различную криптовалюту. Строго говоря, токены не привязаны ни к акциям, ни к какой-либо другой форме собственности. При этом ICO имеет много общего и с краудфандингом: в обоих случаях, как правило, средства собираются для реализации некоего концепта — то есть на стадии, когда у компании еще нет никакого продукта.



Популярность ICO со стороны компаний, желающих привлечь инвестиции, понятна: собирать средства традиционными способами (будь то IPO, венчурные инвестиции или тот же краудфандинг) сейчас уже не получается так легко, как криптовалюту. Именно за это ICO и любят различные стартапы — как честные, так и не очень. Последние пользуются возможностью привлекать деньги инвесторов, имея на руках только концепт, а потом пропадают в никуда — благо, что регулирование тут, как правило, отсутствует.



Получается, что основное преимущество ICO одновременно является и самым слабым местом всего инструмента: отсутствие регулирования позволяет легко собирать средства, но не защищает права инвесторов. И хотя некоторые считают, что отсутствие регулирования — это только плюс, нужно понимать, что существующее законодательство в области финансовых рынков является компромиссом между интересами инвесторов и тех, кто привлекает их средства. К примеру, листинг на традиционной бирже — сложный и довольно затратный процесс: требуется составлять инвестиционные проспекты, подготавливать отчетность и так далее. Эти правила возникли в свое время именно для того, чтобы защитить права инвесторов и не допускать на биржу различные компании-однодневки. Мошенники всегда будут пользоваться слабостями системы. Достаточно вспомнить недавнюю волну «успешных» проектов на kickstarter, которые так и не были реализованы. И если вы вряд ли пойдете судиться за $10, потраченных на проект на kickstarter, то в случае с ICO суммы намного серьезнее, что по мере роста количества пострадавших рано или поздно приведет к ужесточению регулирования. В настоящий момент ICO находится в серой зоне с точки зрения мирового законодательства, однако не стоит ожидать, что так будет всегда: регулирование догонит технологию — точно так же, как это происходит с биткоин-биржами.



При этом важно помнить, что риски для инвесторов несут не только мошенники, но и вполне добросовестные компании. Одно дело, когда вы вкладываете деньги в существующую компанию с готовым продуктом и определенными целевыми показателями. Другое дело, когда вы инвестируете в концепт, а уж какой там в итоге получится продукт — одному Богу известно. Именно поэтому громкие истории вроде одного российского стартапа (платформа для проведения ICO всеми желающими), который привлек около $15 млн во время своего собственного ICO, у меня вызывают некоторое недоумение: это слишком оптимистичная оценка для первого раунда инвестиций. Впрочем, судя по оферте, из 100 млн криптотокенов команде и партнерам останется порядка 15 млн, что по текущим ценам составляет около $3-4 млн.



Помимо потенциальных рисков для инвесторов следует учитывать и риски для компании, привлекающей средства подобным экзотическим образом. Мало того что это может привести к потенциальным регуляторным проблемам, так еще и в случае успеха стартапа найти серьезного инвестора (а уж тем более провести листинг на бирже) будет чрезвычайно сложно: отсутствие законодательства делает проблематичным оценку прав существующих акционеров-участников ICO. А какой нормальный инвестор даст средства, не понимая акционерную структуру компании и свою долю?



В целом ICO в нынешнем виде — это просто новая технология, а не будущее финансового рынка. Если не будет четкого регулирования, защищающего права инвесторов, то инструмент рано или поздно умрет из-за обилия неудачных (для инвесторов) ICO — как из-за мошенников, так и из-за честных стартапов, которые по каким-либо причинам не смогут выполнить свои обещания. Если же (скорее даже «когда же») эта область будет зарегулирована, то ICO потеряет свой главный плюс: возможность легко привлечь средства. Скорее всего, все придет к тому, что ICO станет неким механизмом проведения IPO, и в будущем, после лечения всех детских болезней, это станет альтернативой привычным инструментам привлечения средств.

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