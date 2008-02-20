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Анти-продажи: мастер-класс от Маска

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Старый Сегодня, 13:10
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
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Анти-продажи: мастер-класс от Маска


Глава Tesla Илон Маск во время подведения итогов первого квартала 2017 года заявил, что многие клиенты имеют завышенные ожидания в отношении к бюджетному электромобилю Model 3, производство которого начнется в середине нынешнего года. Генеральный директор хочет отговорить таких клиентов от покупки машины, сообщает Bloomberg.

«Мы делаем все возможное для устранения путаницы, чтобы люди не думали, что Model 3 лучше по сравнению с Model S. Разумеется, Model S лучше Model 3, это должно быть так, ведь она дороже», — пояснил Маск.

Tesla не собирается в ближайшее время проводить рекламную кампанию для Model 3, кроме того не будет запущенна традиционная программа тест-драйвов для этой модели. По мнению Илона Маска, данная стратегия «анти-продаж» рассчитана на срок от шести до девяти месяцев.

Недопонимание, связанное с различиями между моделями, уже оказало влияние на число предзаказов Model 3, и теперь, с весны 2017 года, Tesla стала подробно объяснять клиентам ситуацию. Тем не менее, ни временный запрет на тест-драйвы, ни пояснения не останавливают рост бронирований новой машины, добавил Маск.

«Число предзаказов растет еженедельно. Никакой рекламы. Анти-продажи. Мы не даем электромобиль на тест-драйв. И все равно еженедельно растет», — сказал глава Tesla.

Представленная в марте прошлого года Model 3 будет продаваться по цене от $35 тысяч, тогда как «младшая» Model S стоит порядка $70 тысяч. Однако, несмотря на то, что характеристики Model 3 уступают Model S, многие клиенты попадают в заблуждение из-за цифры в названии машины — она создает впечатление «следующего поколения», как в случае с iPhone и другой электроникой, поясняет Bloomberg.

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Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 13:14
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,040
Благодарностей: 156
УГ: 0
КП: 0.119
Re: Анти-продажи: мастер-класс от Маска
Интересно а сколько будет «восторженных» отзывов после того как первые машины дойдут до клиентов
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zarga вне форума  
Старый Сегодня, 14:25
#3
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,711
Благодарностей: 873
УГ: 4
КП: 0.261
Автор темы Re: Анти-продажи: мастер-класс от Маска
Цитата:
Сообщение от zarga Посмотреть сообщение
Интересно а сколько будет «восторженных» отзывов после того как первые машины дойдут до клиентов
"Ожидается умеренный шквал, переходящий местами в торнадо"
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Влад555 на форуме  
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