Анти-продажи: мастер-класс от Маска

Глава Tesla Илон Маск во время подведения итогов первого квартала 2017 года заявил, что многие клиенты имеют завышенные ожидания в отношении к бюджетному электромобилю Model 3, производство которого начнется в середине нынешнего года. Генеральный директор хочет отговорить таких клиентов от покупки машины, сообщает Bloomberg.
«Мы делаем все возможное для устранения путаницы, чтобы люди не думали, что Model 3 лучше по сравнению с Model S. Разумеется, Model S лучше Model 3, это должно быть так, ведь она дороже», — пояснил Маск.
Tesla не собирается в ближайшее время проводить рекламную кампанию для Model 3, кроме того не будет запущенна традиционная программа тест-драйвов для этой модели. По мнению Илона Маска, данная стратегия «анти-продаж» рассчитана на срок от шести до девяти месяцев.
Недопонимание, связанное с различиями между моделями, уже оказало влияние на число предзаказов Model 3, и теперь, с весны 2017 года, Tesla стала подробно объяснять клиентам ситуацию. Тем не менее, ни временный запрет на тест-драйвы, ни пояснения не останавливают рост бронирований новой машины, добавил Маск.
«Число предзаказов растет еженедельно. Никакой рекламы. Анти-продажи. Мы не даем электромобиль на тест-драйв. И все равно еженедельно растет», — сказал глава Tesla.
Представленная в марте прошлого года Model 3 будет продаваться по цене от $35 тысяч, тогда как «младшая» Model S стоит порядка $70 тысяч. Однако, несмотря на то, что характеристики Model 3 уступают Model S, многие клиенты попадают в заблуждение из-за цифры в названии машины — она создает впечатление «следующего поколения», как в случае с iPhone и другой электроникой, поясняет Bloomberg.
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