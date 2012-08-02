Цена на нефть WTI упала на 17%

Цена нефти упала ниже $ 45 за баррель — последний раз такой ценовой диапазон наблюдался в ноябре, после чего ситуация выровнялась, поскольку основные страны участники ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти. В течение первой половины 2017 года члены ОПЕК и 11 других крупных производителей сократили объем добычи на 1,2 миллиона баррелей в день. По всей видимости, опасение избыточных поставок со стороны нефтедобывающей промышленности США оправдывает себя.
Еще недавно нефть West Texas Intermediate потеряла 2,8% и достигла уровня $ 44,26, а в четверг снизилась еще на 4,8%. Начиная с 11 апреля, цена на нефть снизилась на 17%.
После того, как в прошлом году ОПЕК согласилась на сокращение добываемых объемов, цена на сырую нефть выросла с $ 30 за баррель в начале 2016 года до $ 50. Но в то время как члены ОПЕК сократили добычу сырой нефти, США увеличила производственные объемы до рекордного уровня, начиная с августа 2015 года. Компании добавляли новые сланцевые буровые установки каждую неделю.
По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе добыча сырой нефти в США росла на 28 000 баррелей в день, показывая наибольший прирост с 2012 года. Члены ОПЕК, в свою очередь, встретятся 25 мая в Вене, чтобы принять решение о том, следует ли продлить сроки сокращения производства, чтобы убрать излишки нефти с рынка. Сообщается, что Россия также поддерживает инициативу ОПЕК.
Перевод специально для mmgp.ru