Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,964 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Цена на нефть WTI упала на 17%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:42
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 776
Благодарностей: 265
УГ: 6
КП: 0.200
подарки
Цена на нефть WTI упала на 17%
Цена нефти упала ниже $ 45 за баррель — последний раз такой ценовой диапазон наблюдался в ноябре, после чего ситуация выровнялась, поскольку основные страны участники ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти. В течение первой половины 2017 года члены ОПЕК и 11 других крупных производителей сократили объем добычи на 1,2 миллиона баррелей в день. По всей видимости, опасение избыточных поставок со стороны нефтедобывающей промышленности США оправдывает себя.



Еще недавно нефть West Texas Intermediate потеряла 2,8% и достигла уровня $ 44,26, а в четверг снизилась еще на 4,8%. Начиная с 11 апреля, цена на нефть снизилась на 17%.

После того, как в прошлом году ОПЕК согласилась на сокращение добываемых объемов, цена на сырую нефть выросла с $ 30 за баррель в начале 2016 года до $ 50. Но в то время как члены ОПЕК сократили добычу сырой нефти, США увеличила производственные объемы до рекордного уровня, начиная с августа 2015 года. Компании добавляли новые сланцевые буровые установки каждую неделю.



По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе добыча сырой нефти в США росла на 28 000 баррелей в день, показывая наибольший прирост с 2012 года. Члены ОПЕК, в свою очередь, встретятся 25 мая в Вене, чтобы принять решение о том, следует ли продлить сроки сокращения производства, чтобы убрать излишки нефти с рынка. Сообщается, что Россия также поддерживает инициативу ОПЕК.
Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена на нефть из Северной Дакоты упала ниже нуля kinzo Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.01.2016 19:25
Впервые за 12 лет цена на нефть WTI упала ниже 30 долларов TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.01.2016 07:54
Цена на нефть марки WTI упала ниже $30 за баррель dengov Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.01.2016 23:47
Цена на нефть упала ниже 60 долларов Faint Новости в мире финансов и инвестиций 4 28.12.2014 16:23
Цена на нефть упала до нового минимума за пять лет Николай - Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.11.2014 13:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар BlackCrystal
Игрушки своими руками
От BlackCrystal в разделе «Стартап-песочница»
Аватар Ratatara
Должникам могут ограничить доступ к госуслугам.
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар werterok
keyearn - keyearn.com
От werterok в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар hyipnz
NasdaqClub - NasdaqClub.com
От hyipnz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Расчёт ставок
От Павел Малышкин в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар Obermen2011
saugeil.net - немецкий бесперебойный автосерфинг
От Obermen2011 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,964
Тем
468,194
Сообщений
11,561,951

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube