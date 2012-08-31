Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,964 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Курс Ethereum впервые превысил $100

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:33
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,013
Благодарностей: 738
УГ: 11
КП: 0.353
подарки
Курс Ethereum впервые превысил $100
В ночь на пятницу, 5 мая, цена второй по капитализации криптовалюты Ethereum впервые в истории преодолела отметку в $100. По данным Coinmarketcap, в 03:39 (Киев / Москва) средневзвешенный курс составлял $103.23.

Рыночная капитализация Ethereum на данный момент составляет $9.4 млрд, объем торговых сделок за последние 24 часа составил $420 млн (примерно 20% от общего торгового объема криптвалют). Для сравнения, на биткоин пришлось 46%, на Litecoin – около 11%.


За последние сутки цена Ethereum выросла на 25%, но эти показатели оказываются еще более впечатляющими, если вспомнить, что в начале года криптовалют стоила всего $8.

Этот впечатляющий рост происходит на фоне того, как Ethereum завоевывает все большую популярность среди разработчиков, став фактически ключевой платформой для проведения многочисленных ICO, и представителей корпоративного мира, использующих технологию для создания собственных приватных версий.

В апреле запуск Ethereum-мессенджера который предложит пользователям возможность обмениваться друг с другом сообщениями и осуществлять криптовалютные платежи, анонсировала компания Coinbase.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Курс доллара превысил отметку 67 руб./$ впервые с 24 июня Анна Чернобай Политика и экономика 17 07.08.2016 15:55
Курс евро впервые за три недели превысил отметку 72 рубля MR-Donald Новости в мире финансов и инвестиций 8 11.12.2015 23:01
Курс доллара достиг 71 руб./$, курс евро превысил 81 руб./€ LSasha Новости в мире финансов и инвестиций 100 10.10.2015 23:23
Курс евро превысил 55 рублей, курс доллара — 51 рубль moskva Новости в мире финансов и инвестиций 3 17.04.2015 19:13
Курс доллара впервые в истории превысил 38 рублей VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 9 18.09.2014 12:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Plok
Раздаю ключи на бездепозитный бонусна 15 долларов от компании Робофорекс
От Plok в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватара нет
Привет с Северо-запада!
От alexsay в разделе «Россияне»
Аватар Николай Владимирович
"Байки пользователя Николай Владимирович и его почитателей.
От Николай Владимирович в разделе «Непознанное»
Аватар Naale
Perfect-Inv - perfect-inv.net
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар slawabest
5-million.me - 5-million
От slawabest в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Meggido
almazfx-almazfx.com
От Meggido в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,964
Тем
468,194
Сообщений
11,561,951

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube