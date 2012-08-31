Курс Ethereum впервые превысил $100

В ночь на пятницу, 5 мая, цена второй по капитализации криптовалюты Ethereum впервые в истории преодолела отметку в $100. По данным Coinmarketcap, в 03:39 (Киев / Москва) средневзвешенный курс составлял $103.23.
Рыночная капитализация Ethereum на данный момент составляет $9.4 млрд, объем торговых сделок за последние 24 часа составил $420 млн (примерно 20% от общего торгового объема криптвалют). Для сравнения, на биткоин пришлось 46%, на Litecoin – около 11%.
За последние сутки цена Ethereum выросла на 25%, но эти показатели оказываются еще более впечатляющими, если вспомнить, что в начале года криптовалют стоила всего $8.
Этот впечатляющий рост происходит на фоне того, как Ethereum завоевывает все большую популярность среди разработчиков, став фактически ключевой платформой для проведения многочисленных ICO, и представителей корпоративного мира, использующих технологию для создания собственных приватных версий.
В апреле запуск Ethereum-мессенджера который предложит пользователям возможность обмениваться друг с другом сообщениями и осуществлять криптовалютные платежи, анонсировала компания Coinbase.