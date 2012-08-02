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Уоррен Баффет продал треть своих акций IBM

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Старый Сегодня, 12:12
#1
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Уоррен Баффет продал треть своих акций IBM
За первые два квартала 2017 года Уоррен Баффет продал треть акций IBM. Об этом знаменитый инвестор рассказал CNBC. В 2016 году холдинговая компания Баффета Berkshire Hathaway держала 81 миллионов акций IBM, будучи самым крупным акционером технологического гиганта.



По словам Баффета, теперь Berkshire Hathaway владеет 50 миллионами акций IBM. Тем не менее согласно анализу Markets Insider, инвестиционная компания потеряла $ 787 млн с момента первого инвестирования в IBM в 2011 году. Причина продажи: компания пересмотрела рейтинги акций, и теперь ожидает падение цены. Спустя шесть лет после того, как Berkshire Hathaway купила акции IBM, крупные и сильные конкуренты продолжают давить на компанию со всех сторон. Баффет сказал, что продавал акции, когда они были по $ 180 за штуку, но теперь перестал продавать, когда цена остановилась на $ 160.

Хотя Баффет не назвал имена конкурентов IBM, такие поставщики облачных вычислений как Amazon Web Services оказывали сильное давление на компанию. Похожая динамика роста заставила сильного конкурента Dell слиться с другим серверным титаном Titan EMC.

IBM перенесла начало 2017 года очень непросто. В апреле компания сообщила о падении доходов. Некоторые аналитики Уолл-стрит считают, что IBM готова вернутся в мир облачных технологий.

Перевод специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 12:15
#2
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Имя: Максим
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Инвестирую в: Другое
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Re: Уоррен Баффет продал треть своих акций IBM
И следом за Баффетом все остальные начнут избавляться от акций IBM
chibic вне форума  
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