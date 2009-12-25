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Рыночная капитализация криптовалюты выросла на 10 млрд $ за 10 дней

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Рыночная капитализация криптовалюты выросла на 10 млрд $ за 10 дней

Общая рыночная капитализация криптовалюты на сегодня составляет 42,6 трлн $. Это означает более 10 млрд $ прибыли за 10 дней.

Среди валют с рыночной капитализацией свыше 1 млрд $ Ripple показал особенно высокие высокие темпы роста – 33,6% за 24-часовой период, достигнув рыночной капитализации в 2831 млрд $.

Лайткойн занимает второе место, показав 22,34% роста и дойдя до уровня рыночной капитализации в размере 1132 млрд $.

Биткойн, капитализация которго превысила 25 миллиардов $, за 24 часа также совершил прыжок вверх на 5,81%. Цена биткойна вновь достигла нового исторического максимума – 1567 $.

Брайан Келли, финансовый аналитик CNBC, объясняет повышение цены биткойна ростом количества институциональных инвесторов на биткойн-рынке. Другими факторами, с его точки зрения, являются согласие сообщества в отношении того, чтобы не поддерживать Bitcoin Unlimited, а также общее увеличение объема глобальной биткойн-торговли.

Эфириум, обладатель второй по величине рыночной капитализации в размере чуть более 8 млрд $, за 24-часовой период вырос на 12,12%. Поисковые запросы Google по Эфириуму достигли рекордного уровня, почти удвоившись всего за одну неделю. Некоторые страны используют эфир как хедж против обесценивания национальных валют. Швейцария, где базируется Ethereum Foundation, проявила к валюте наибольший интерес в этом отношении, и вскоре за ней последовала страдающая от инфляции Венесуэла.

Также необычайно высокий интерес проявила к эфиру Южная Корея. Три ее крупнейших биржи обрабатывают в два раза больший объем транзакций эфир/фиат, нежели GDAX, Kraken и Coinbase вместе взятые.

Капитализация Dash составила уже 683,3 млн $; валюта также показала значительный рост – 6,77% за 24-часовой период.

Шестая по объему рыночной капитализации валюта Эфириум Классик (664,4 млн $) выросла на 8,97%.

НЕМ (521,7 млн $) вырос на 9,5%, Монеро (371 млн $) – на 8,76%.

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Метки
криптовалюты, новости
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