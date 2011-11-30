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«Игра престолов» помогла исландской кроне расти быстрее всех среди мировых валют

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«Игра престолов» помогла исландской кроне расти быстрее всех среди мировых валют
Национальная валюта Исландии сильнее всего укрепилась по отношению к доллару и евро за минувший год среди мировых валют, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что исландская крона с мая прошлого года стала дороже на 15% к валюте США и на 21% — к евро.
Агентство подчеркивает, что столь заметный вклад в это достижение внес небывалый наплыв туристов. В 2016 году скандинавскую страну посетили 1,6 млн человек. Этот показатель почти в пять раз превышает население острова. При этом в 2017 году ожидается прибытие 2,4 млн туристов.
Уточняется, что в первую очередь туристов привлекает северное сияние, детокс-туры и места, где снимали популярные фильмы и сериалы. Одним из таких мест является озеро Миватн на севере страны, где проходили съемки сцен сериала «Игра престолов».
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9725350
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