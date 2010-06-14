НБУ отчеканит монету посвящённую "Евровидению 2017"

НБУ 11 мая 2017 введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине.
Памятная монета "Песенный конкурс" Евровидение-2017 "изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.
На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратига Михаила. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса "Евровидение-2017": цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017 и CELEBRATE DIVERSITY (Уважайте многообразие).
Художниками эскизов монеты выступили Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптором - Анатолий Демьяненко. Программное моделирование совершил Виталий Андриянов.
Тираж этой памятной монеты - 40 000 штук, что позволит значительному количеству болельщиков конкурса оставить своеобразный сувенир на память о событии.
НБУ весь тираж памятной монеты "Песенный конкурс" Евровидение-2017 "будет реализовывать по цене 46 гривен.
Также с целью широкого удовлетворения спроса граждан половина всего тиража памятной монеты Украины "Песенный конкурс" Евровидение-2017 "(20000 штук) будет продавать через механизм предварительного on-line заказ на официальном сайте регулятора.
Эта памятная монета будет доступна для on-line заказ с 05 по 15 мая 2017 года.
То есть в этот период можно забронировать для себя монету, посвященную культурной события, происходящего в этом году в Киеве.
Количество монет, доступных для on-line заказами одним лицом, ограниченная одной штукой.
Продажа памятных монет, забронированных через on-line заказ, в Киеве начнется после 17 мая 2017 года, в регионах - по мере поступления монет.
По материалам НБУ
Коллекционерам и инвесторам подготовиться.