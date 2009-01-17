|
Ваше любимое занятие в интернете?
Чем вы любите заниматься в сетях?
1.Какие виды сайтов вы предпочитаете?
2.Вы любите интернет?
3. Сколько вы тратите времени в сетях?
4. Вы уверенны в завтрашнем дне?
5. Вы счастливы когда интернет рядом?
6. Вы пользуетесь интернетом в общественных местах?
7. Какую вы поставили для себя цель в интернете?
8. Вы стараетесь показать себя с наилучшей стороны сети?
9. Вы любите интернет кошельки?
10. Обожаете деньги которые капают на кошельки в интернете?
11. Вы вообще интернет любите?