Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 11:22
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 05.05.2017
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ваше любимое занятие в интернете?
Чем вы любите заниматься в сетях?
1.Какие виды сайтов вы предпочитаете?
2.Вы любите интернет?
3. Сколько вы тратите времени в сетях?
4. Вы уверенны в завтрашнем дне?
5. Вы счастливы когда интернет рядом?
6. Вы пользуетесь интернетом в общественных местах?
7. Какую вы поставили для себя цель в интернете?
8. Вы стараетесь показать себя с наилучшей стороны сети?
9. Вы любите интернет кошельки?
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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