Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Розничный банк от приватовцев появится совсем скоро

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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 18,720
Благодарностей: 16,176
Записей в блоге: 54
УГ: 9
подарки
награды Волшебный горшочек 
Розничный банк от приватовцев появится совсем скоро
Олег Гораховский (бывший ТОП Привата) поделился информацией о скором запуске розничного банка.
Цитата:
Каждый день работаем, как рабы на галерах над нашим проектом розничного банка.
Вот-вот начнем предзаказ. Все готово, ждем только попутного ветра
Очень много обсуждений каждый день и встреч по проектам: кредитные карты и кэшбеки, мобильное приложение и реферальная программа, выписки и платежи, колл-центр и софт-колекшн...
Просто голова кругом.
Ну когда же уже Очень хочется пощупать и по-пользоваться.
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