Розничный банк от приватовцев появится совсем скоро

Олег Гораховский (бывший ТОП Привата) поделился информацией о скором запуске розничного банка.
Цитата:
|
Каждый день работаем, как рабы на галерах над нашим проектом розничного банка.
Вот-вот начнем предзаказ. Все готово, ждем только попутного ветра
Очень много обсуждений каждый день и встреч по проектам: кредитные карты и кэшбеки, мобильное приложение и реферальная программа, выписки и платежи, колл-центр и софт-колекшн...
Просто голова кругом.
Ну когда же уже
Очень хочется пощупать и по-пользоваться.