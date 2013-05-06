Gnomania - Gnomania.biz

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 09.04.2017.
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Gnomania.Biz – это экономическая игра, в которой Ваш капитал увеличивается с каждым
днём, при этом вы практически не тратите своё время. Всё что вам нужно – это нанять понравившихся Вам гномов и собирать камни со склада. Гномы сами добывают камни круглосуточно, а Вам останется лишь продать камни за серебро и обменять его на реальные деньги.
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◄ Магазин гномов (Маркетинг) ►
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В этом магазине Вы можете нанять различных гномов. Каждый гном приносит особые камни, которые можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждый гном дает различное количество кристаллов, чем он дороже, тем больше приносит. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши волшебные гномы не умирают и будут нести кристаллы всегда.
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Правила покупки гномов.
Вам нужно развивать свой рудник. Профи гном не будет один добывать камни, для этого ему нужны другие гномы. Поэтому покупать гномов нужно начиная с самых дешёвых, постепенно переходя к более дорогим. При этом покупать вы можете неограниченное количество гномов!
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Гном - Условие
Малыш - разрешено сразу
Студент - 12 малышей
Специалист - 6 Студентов
Бывалый - 3 Специалиста
Профи - 2 бывалых
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Малыш
[1.6416 Руб.]
Приносит: 57 камней в час
Стоимость: 900 серебра
Студент
[8.496 Руб.]
Приносит: 590 камней в час
Стоимость: 8000 серебра
Специалист
[4.584 Руб.]
Приносит: 1910 камней в час
Стоимость: 21000 серебра
Бывалый
[0 Руб.]Недоступно!
Приносит: 7490 камней в час
Стоимость: 100000 серебра
Профи
[0 Руб.]Недоступно!
Приносит: 27800 камней в час
Стоимость: 300000 серебра
100% на вывод.
Курс продажи: 109.41281 камней = 1 серебро.
100 серебра = 1 рубль.
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◄ Бонусы ►
При любом пополнении бонус до 50% к сумме.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer. (ручной)
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◄ Партнерка на вывод►
3-х уровневая - 7% - 5% - 3%.
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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◄ Выплаты ►
Дата операции: 27 Апр 2017 09:31 ID операции: 346970470
Тип операции: перевод Статус: выполнен
Сумма получения: 77.66 p Комментарий: Выплата пользователю (c) Gnomania.Biz | Гномания
От: P62674380
Дата операции: 05 Май 2017 10:00 ID операции: 349982309
Тип операции: перевод Статус: выполнен
Сумма получения: 22.23 p Комментарий: Выплата пользователю (c) Gnomania.Biz | Гномания
От: P62674380