Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Копирайтер ищет заказчиков.

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Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
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Старый Сегодня, 10:47
#1
Интересующийся
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 28
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Копирайтер ищет заказчиков.
Убедительная просьба - не кидать реферальных ссылок на биржи статей, работаю только напрямую. От себя - уникальность, качество, при необходимости - скорость. От вас - оплата не менее 50 российских рублей за 1000 знаков и честность. Премии приветствуются.

P.S.: Опыт работы копирайтером - 4 года, есть несколько древних аккаунтов на разных биржах, древних в силу того, что в последнее время работал исключительно напрямую.

Заинтересовавшимся писать сюда, в личку или в скайп Wilfhater (черная шняга на аватарке).
__________________
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Рэй Соло на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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