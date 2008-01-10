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Копирайтер ищет заказчиков.
Убедительная просьба - не кидать реферальных ссылок на биржи статей, работаю только напрямую. От себя - уникальность, качество, при необходимости - скорость. От вас - оплата не менее 50 российских рублей за 1000 знаков и честность. Премии приветствуются.
P.S.: Опыт работы копирайтером - 4 года, есть несколько древних аккаунтов на разных биржах, древних в силу того, что в последнее время работал исключительно напрямую.
Заинтересовавшимся писать сюда, в личку или в скайп Wilfhater (черная шняга на аватарке).