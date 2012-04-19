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Город Бийск Алтайского края
Итак ребята, разыскивается ответственный и честный помощник бизнесмена с местом жительства в указанном в теме городе. Требования: ответственность и честность. Суперспособность "отрыв пятой точки опоры от дивана" неимоверно приветствуется. За подробностями писать можно сюда, в личные сообщения, а также в скайп wilfhanter (черная шняга на аватарке).
Кстати да, чуть не забыл - школьники и студенты тоже в деле, если они честные и ответственные.
Последний раз редактировалось Рэй Соло; Сегодня в 11:02.