За четыре месяца москвичи купили в рассрочку почти 40 тысяч бургеров

В Москве появилась возможность покупать в рассрочку еду в 216 заведениях сети «Бургер Кинг» при помощи карты «Совесть». По словам представителей «Совести», сервис оказался крайне востребованным — с начала года в Москве и области таким образом продали 38 923 бургера. 10% «кредитных» бургеров стабильно приобретают в ночное время — с полуночи до 8 утра.
Самый популярный бургер, приобретаемый в рассрочку — «Воппер». В топ-3 блюд также вошли «Биг Кинг» и чизбургер. Самый дорогой оформленный по кредитке заказ стоил целых 4 632 рубля.
«Многие привыкли покупать в рассрочку смартфоны и холодильники, а вот использовать рассрочку в ресторанах москвичи раньше не могли. Удивительно, но факт — рассрочка полезна людям даже для недорогих покупок», — говорит лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.
Как показывает статистика «Совести» и «Бургер Кинга», в Москве рассрочкой активнее всего пользуются жители ВАО, а именно — районов Гольяново и Измайлово. В Московской области по числу купленных в рассрочку бургеров лидирует Орехово-Зуево. Из аэропортов «отличился» Внуково — там продано в 2 раза больше бургеров, чем в Шереметьево или Домодедово.
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