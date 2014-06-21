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За четыре месяца москвичи купили в рассрочку почти 40 тысяч бургеров

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Старый Сегодня, 10:24
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Уо́лл-стрит
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За четыре месяца москвичи купили в рассрочку почти 40 тысяч бургеров
В Москве появилась возможность покупать в рассрочку еду в 216 заведениях сети «Бургер Кинг» при помощи карты «Совесть». По словам представителей «Совести», сервис оказался крайне востребованным — с начала года в Москве и области таким образом продали 38 923 бургера. 10% «кредитных» бургеров стабильно приобретают в ночное время — с полуночи до 8 утра.



Самый популярный бургер, приобретаемый в рассрочку — «Воппер». В топ-3 блюд также вошли «Биг Кинг» и чизбургер. Самый дорогой оформленный по кредитке заказ стоил целых 4 632 рубля.

«Многие привыкли покупать в рассрочку смартфоны и холодильники, а вот использовать рассрочку в ресторанах москвичи раньше не могли. Удивительно, но факт — рассрочка полезна людям даже для недорогих покупок», — говорит лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

Как показывает статистика «Совести» и «Бургер Кинга», в Москве рассрочкой активнее всего пользуются жители ВАО, а именно — районов Гольяново и Измайлово. В Московской области по числу купленных в рассрочку бургеров лидирует Орехово-Зуево. Из аэропортов «отличился» Внуково — там продано в 2 раза больше бургеров, чем в Шереметьево или Домодедово.


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biznes111 вне форума  
Старый Сегодня, 10:31
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 110
Благодарностей: 21
УГ: 4
КП: 0.164
Re: За четыре месяца москвичи купили в рассрочку почти 40 тысяч бургеров
Ничего удивительного. В сети магазинов Ашан уже работает схема продажи продуктов в кредит. И пользуется спросом, как я видел. Это смешно и дико выглядит, но люди покупают еду в кредит.
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Alex Korbut вне форума  
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