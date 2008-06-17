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Партнерская программа это финансовая пирамида?

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Обсуждение партнерских программ в Интернете. Начиная от теории и заканчивая практикой. Анализ, обзоры, а также рекомендации по выбору той или иной партнерской программы. Отзывы.
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Старый Сегодня, 09:41
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.04.2017
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Партнерская программа это финансовая пирамида?
Всем привет.

Партнерская программа, это я как понимаю получение прибыли за счет привлечения других людей по своей реферальной ссылке.

То есть построение структуры, дерева.

Если я в чем то ошибаюсь, поясните пожалуйста более подробнее о партнерской программе и чем она отличается от финансовой пирамиды?
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