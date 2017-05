laska2006 Любитель

STARBITINVEST - starbit.nz



Представляю новый фаст - STARBITINVEST



Я не АДМИН и его не знаю.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к действию.



Старт проекта - 05/05/2017







Легенда (машинный перевод)



StarBitInvest акт получения прибыли за счет использования неэффективности имеющихся в экономической ситуации или какой-либо обмен. Торговли предполагает одновременную покупку и продажу актива с различных платформ, рынков или места для того, чтобы получить прибыль от разницы в цене.





План:



0.16% в час



Payment Processor : Bitcoin



выплаты - инстант



минимальный депозит - 0,001

минимум на вывод - 0,0003



Возврат депозита возможен с комиссией 5%





Check GoldCoders' HYIP Manager License

starbit.nz - Licensed



SSL

The certificate was issued by Comodo.

The certificate will expire in 184 days



Ознакомиться:

Ознакомиться



Мой вклад:

https://blockchain.info/tx/951d7c3be...2fd1107d7dd7f3



добавлено через 27 минут

Дополнение



Реферальная комиссия составляет 5% Дополнение

