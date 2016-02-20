Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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STARBITINVEST - starbit.nz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 09:05
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 345
Благодарностей: 28
УГ: 10
КП: 0.000
STARBITINVEST - starbit.nz
Приветствую всех

Представляю новый фаст - STARBITINVEST

Я не АДМИН и его не знаю.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к действию.

Старт проекта - 05/05/2017



Легенда (машинный перевод)

StarBitInvest акт получения прибыли за счет использования неэффективности имеющихся в экономической ситуации или какой-либо обмен. Торговли предполагает одновременную покупку и продажу актива с различных платформ, рынков или места для того, чтобы получить прибыль от разницы в цене.


План:

0.16% в час

Payment Processor : Bitcoin

выплаты - инстант

минимальный депозит - 0,001
минимум на вывод - 0,0003

Возврат депозита возможен с комиссией 5%


Check GoldCoders' HYIP Manager License
starbit.nz - Licensed

SSL
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 184 days

Ознакомиться:
Ознакомиться

Мой вклад:
https://blockchain.info/tx/951d7c3be...2fd1107d7dd7f3



добавлено через 27 минут
Дополнение

Реферальная комиссия составляет 5%
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Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 09:44
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 333
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.000
Re: STARBITINVEST - starbit.nz
Повтор темы: http://mmgp.ru/showthread.php?t=5141...ght=starbit.nz
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
alfametr на форуме  
Старый Сегодня, 09:45
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 345
Благодарностей: 28
УГ: 10
КП: 0.000
Автор темы Re: STARBITINVEST - starbit.nz
Цитата:
Сообщение от alfametr Посмотреть сообщение
Повтор темы: http://mmgp.ru/showthread.php?t=5141...ght=starbit.nz
Ок пишу модераторам

Прошу удалить данный топик, по причине повтора
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
laska2006 на форуме  
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