STARBITINVEST - starbit.nz

Приветствую всех
Представляю новый фаст - STARBITINVEST
Я не АДМИН и его не знаю.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к действию.
Старт проекта - 05/05/2017
Легенда (машинный перевод)
StarBitInvest акт получения прибыли за счет использования неэффективности имеющихся в экономической ситуации или какой-либо обмен. Торговли предполагает одновременную покупку и продажу актива с различных платформ, рынков или места для того, чтобы получить прибыль от разницы в цене.
План:
0.16% в час
Payment Processor : Bitcoin
выплаты - инстант
минимальный депозит - 0,001
минимум на вывод - 0,0003
Возврат депозита возможен с комиссией 5%
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starbit.nz - Licensed
SSL
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 184 days
Ознакомиться:
Ознакомиться
Мой вклад:
https://blockchain.info/tx/951d7c3be...2fd1107d7dd7f3