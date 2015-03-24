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Clippings привлек £2,8 млн для платформы дизайнерских брендов премиум-класса

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Clippings привлек £2,8 млн для платформы дизайнерских брендов премиум-класса
Стартап Clippings, расположенный в Лондоне (Великобритания), привлек £ 2,8 млн инвестиций в раунде A для своей ecommerce платформы дизайнерских брендов.
Инвестиции предоставил венчурный фонд С4 Ventures, основанная Паскаль Каньи. Стартап планирует использовать привлеченное финансирование для дальнейшего развития своего бизнеса.


Основанная в 2014 году под руководством Адель Закаута (сейчас генеральный директор) совместно с Брадли Фелером (руководитель по развитию), Clippings является крупнейшей ecommerce платформой в Великобритании, благодаря которой пользователи могут найти и купить более миллиона товаров (текстиль, мебель, освещение, декоративные аксессуары для дома) от 850 дизайнерских брендов премиум класса, включая Vitra, Knoll International, Flos, HAY, Gubi, Moroso, Normann Copenhage и др.

Также напомню, что стартап в октябре 2015 года собрал £845 тысяч инвестиций на краудфандинговой площадке Kickstarter.

Специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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