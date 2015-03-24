Clippings привлек £2,8 млн для платформы дизайнерских брендов премиум-класса

Стартап Clippings, расположенный в Лондоне (Великобритания), привлек £ 2,8 млн инвестиций в раунде A для своей ecommerce платформы дизайнерских брендов.
Инвестиции предоставил венчурный фонд С4 Ventures, основанная Паскаль Каньи. Стартап планирует использовать привлеченное финансирование для дальнейшего развития своего бизнеса.
Основанная в 2014 году под руководством Адель Закаута (сейчас генеральный директор) совместно с Брадли Фелером (руководитель по развитию), Clippings является крупнейшей ecommerce платформой в Великобритании, благодаря которой пользователи могут найти и купить более миллиона товаров (текстиль, мебель, освещение, декоративные аксессуары для дома) от 850 дизайнерских брендов премиум класса, включая Vitra, Knoll International, Flos, HAY, Gubi, Moroso, Normann Copenhage и др.
Также напомню, что стартап в октябре 2015 года собрал £845 тысяч инвестиций на краудфандинговой площадке Kickstarter.
Специально для MMGP.RU