Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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StarBitInvest - starbit.nz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 08:58
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,003
Благодарностей: 1,047
УГ: 11
КП: 0.449
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StarBitInvest - starbit.nz
Я не админ!
Старт проекта 05.05.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
StarBitInvest акт получения прибыли за счет использования неэффективности имеющихся в экономической ситуации или какой-либо обмен. Торговли предполагает одновременную покупку и продажу актива с различных платформ, рынков или места для того, чтобы получить прибыль от разницы в цене.Безопасный способ оплаты
Для безопасных платежных систем подходят для предприятий всех размеров Secure Trading может обеспечить наиболее полный уровень защиты платежей.
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Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0003BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант
Основной депозит можно вернуть в любое время,комиссия 5%


SSL: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
Registrar:New Zealand Domain Name Registry Limited
Hosting: Cloudflare, Inc.
IGOR.NS.CLOUDFLARE.COM (173.245.59.119)
LEIA.NS.CLOUDFLARE.COM (173.245.58.184)


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 4%от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://starbit.nz/?ref=sbi132247
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.5BTC9785$) Hash 1766e40457b25bb15b567009079ce7e3ef5c254da1033c1eb9 0502be341405f0
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Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 09:04.
davidd на форуме  
Сказали спасибо:
laska2006 (Сегодня)
Старый Сегодня, 09:42
#2
Любитель
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 337
Благодарностей: 69
УГ: 1
КП: 0.000
Re: StarBitInvest - starbit.nz
Попробуем, деп.
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slepoiman на форуме  
Старый Сегодня, 09:51
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 333
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.000
Re: StarBitInvest - starbit.nz
Депозит зачисляется после 2 подтверждений.
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alfametr на форуме  
Старый Сегодня, 09:59
#4
Любитель
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 337
Благодарностей: 69
УГ: 1
КП: 0.000
Re: StarBitInvest - starbit.nz
Да, именно поэтому после 2-х и выложил скрин о вкладе.
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slepoiman на форуме  
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