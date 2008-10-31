Улучшаем свою ТС. Сервис Myfxbook Outlook – что это и как им пользоваться.
Уже несколько лет на сервисе мониторинга и анализа торговых счетов Myfxbook существует, многим трейдерам известный, но оставляющий массу вопросов – инструмент, находящийся на вкладке Outlook.
Введение
Часто множество торговых стратегий и торговых методов , после некого забвения, вновь становятся популярными, так на мой взгляд, произошло с торговлей «против толпы» в конце 2014-го начало 15-го года. Именно тогда появилось множество вариаций ТС с использованием различных ресурсов олицетворяющих эту «толпу», против которой предлагалось торговать
.
Одна из таких ТС, которую я стал тестировать и оптимизировать под свой режим торговли, строилась на основе данных с сервиса Myfxbook Outlook
. С этой ТС пришлось повозится, что бы получить что-то сносное, однако в процессе изучения данных, появилось множество идей, как их применять не только в конкретной ТС, но и в других торговых методах и стратегиях.
Возможно кто-то прочтя эту статью , так же найдет для своей ТС что-то полезное и улучшит свои торговые показатели
.
Итак, что же скрыто
за этими данными, какие счета там агрегируются, как вообще читать и применять предлагаемую статистику для улучшения показателей своей торговой системы.
Myfxbook Community Outlook - Матчасть.
Вся информация предлагаемая сервисом собирается с реальных и демо
счетов.
Когда мы подключаем счет к сервису мониторинга, в самом конце всегда есть окошко согласия на включение учетной записи в Community Outlook, тем самым наша торговля становится одним из источников формирующейся статистики
.
Данные о репрезентативности получаемых сведений можно посмотреть, прокрутив вниз страницы.
Тут мы видим :
Сколько реальных счетов анализируется( в среднем от 70% до 80%)
Сколько из этих счетов прибыльных а сколько убыточных( перевес убыточных счетов за всю историю моего наблюдения не опускался ниже 52%)
Сколько выигранных и потерянных средств( тут бывает по разному)
Ну и средний размер депозитов.
Что означают данные по каждой паре.
Итак попадая на страничку сервиса мы видим список пар и значения по каждой паре на данный момент времени:
1. Это показатель соотношения открытых коротких и длинных позиций по отношению друг другу на данный момент. При наведении курсора, можно так же увидеть соотношение объемов этих позиций(но надо понимать что в этих объемах присутствуют и демо объемы
)
2. Ну тут я думаю понятно, процент популярности пары у трейдеров сервиса по отношению к другим инструментам.
3. Это усреднённые уровни на которых открыто наибольшее количество продаж или покупок.
Возможности применения в анализе и торговле.
Соотношение позиций
Если включить логику, то совершенно четко ясно, что большая часть трейдеров Myfxbook совершает некую торговую ошибку в выборе направления движения, и если мы будем ориентировать свои сделки против этого большинства, то вероятность получения прибыли будет на нашей стороне как минимум на 51%(часто это процент гораздо больше).
Средние уровни продаж и покупок
Тут еще интересней, зачастую валюты ходят от уровня к уровню, либо явно реагируют на эти значения, рынок судя по всему эти уровни видит, а соответственно использовать эти ориентиры можно очень вариативно : торговля на пробой/отбой от уровней, фиксация прибылей в этих диапазонах, доливки, переносы в б/у и прочее.
Грааля не существует…
Конечно не все так просто
, и тупо входить против большинства, или заходить от уровней, принесет скорее убытки и разочарование.
Есть масса переменных которые могут повлиять на результат как в +, так и в -.
1. Время входа и выхода из позиции.
Если с направлением еще как-то можно определится , то когда входить? Когда эта самая толпа начнет открывать позиции неправильно, а когда начнет закрывать? Может в какие-то дни лучше не входить, а в какие-то удвоится?
2. Выбор валютных пар.
Каждый инструмент имеет свои особенности, и для каждого инструмента наверно есть своя «толпа» нерадивых трейдеров, есть пары которые в одно время идут против, а в другое наоборот. Опять же в некоторые дни недели одни пары дают прибыль, а в другие убытки.
3. Мани Менеджмент.
В моем случае ММ решил все, только грамотная надстройка тейков , стопов, динамический лотаж вывел мои тесты в плюс.
На мой взгляд мани менеджмент -это краеугольный камень в данном методе торговли
.
4. Психология
Ну и куда уж без трейдерской рефлексии. Психологию и человеческий фактор я бы поставил первым пунктом в любой ТС. Только из-за психологии я взял 50% с копейками , вместо 200% демо годовых .
Так к чему это все…
На мой взгляд метод, и ТС на его основе незаслуженно обделены трейдерским вниманием, может не видят в этом перспектив, может рубят капусту втихую…
Если вам интересна данная тема, выскажите свое мнение
, а может поделитесь опытом
, да же если он отрицательный, что вообще думаете о торговле против «толпы»?
Ну и в заключении немного о мои тестах
.
После многих часов ручного сбора данных с сайта и сопоставления с ценой валютных пар, прослеживается совершенно четкая закономерность активности цены на уровнях средних покупок и продаж и при перевесе соотношения позиций.
Более 2-х лет я торговал на реальных счетах в т.ч. на ПАММ, используя данный метод как самостоятельный, так и в дополнении к другим ТС. Выхлоп реальных деньгах , как уже упоминалось , составил чуть больше 50% годовых
.
С весны 2016 по сегодня веду публичный мониторинг торговли на демо, счету в мае будет год, доходность уже превысила 200%
годовых, при просадке в 21%, к стати не нашел ни одного мониторинга, хотя бы демо, по подобному методу, проживший хотя бы год.
Так же благодаря нашему форуму MMGP
, теперь есть раздел Форекс-блогов
, где не только можно следить за моей торговлей по данному методу, но и наблюдать, общается с реально торгующими трейдерами(мой блог там
в конце страницы
).
Итог
Метод торговли против толпы
, конечно же не нов, и сервис Community Outlook, не единственный в своем роде, но как для новичка, да и для опытного трейдера, любой не стандартный подход, иной взгляд( или забытый но вновь реанимированный)- это повод взглянуть на свою торговлю под новым углом, возможно увидеть какие-то шероховатости, что-то исправить, что-то дополнить или убрать,
или убедится что ваша ТС самая лучшая и ничто с ней не сравнится
.
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Автор: (HXS)
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