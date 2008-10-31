Hxs



Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 31.10.2008 Сообщений: 539 Благодарностей: 31 УГ: 0 Записей в FX-блоге: 260 Подписок: 1 КП: 0.011 подарки

Улучшаем свою ТС. Сервис Myfxbook Outlook – что это и как им пользоваться. Улучшаем свою ТС. Сервис Myfxbook Outlook – что это и как им пользоваться.





Уже несколько лет на сервисе мониторинга и анализа торговых счетов Myfxbook существует, многим трейдерам известный, но оставляющий массу вопросов – инструмент, находящийся на вкладке Outlook.



Введение

Часто множество торговых стратегий и торговых методов , после некого забвения, вновь становятся популярными, так на мой взгляд, произошло с торговлей «против толпы» в конце 2014-го начало 15-го года. Именно тогда появилось множество вариаций ТС с использованием различных ресурсов олицетворяющих эту «толпу», против которой предлагалось торговать.



Одна из таких ТС, которую я стал тестировать и оптимизировать под свой режим торговли, строилась на основе данных с сервиса Myfxbook Outlook. С этой ТС пришлось повозится, что бы получить что-то сносное, однако в процессе изучения данных, появилось множество идей, как их применять не только в конкретной ТС, но и в других торговых методах и стратегиях.



Возможно кто-то прочтя эту статью , так же найдет для своей ТС что-то полезное и улучшит свои торговые показатели.



Итак, что же скрыто за этими данными, какие счета там агрегируются, как вообще читать и применять предлагаемую статистику для улучшения показателей своей торговой системы.



Myfxbook Community Outlook - Матчасть.

Вся информация предлагаемая сервисом собирается с реальных и демо счетов.



Когда мы подключаем счет к сервису мониторинга, в самом конце всегда есть окошко согласия на включение учетной записи в Community Outlook, тем самым наша торговля становится одним из источников формирующейся статистики.



Данные о репрезентативности получаемых сведений можно посмотреть, прокрутив вниз страницы.





Тут мы видим :

Сколько реальных счетов анализируется( в среднем от 70% до 80%)

Сколько из этих счетов прибыльных а сколько убыточных( перевес убыточных счетов за всю историю моего наблюдения не опускался ниже 52%)

Сколько выигранных и потерянных средств( тут бывает по разному)

Ну и средний размер депозитов.



Что означают данные по каждой паре.



Итак попадая на страничку сервиса мы видим список пар и значения по каждой паре на данный момент времени:





1. Это показатель соотношения открытых коротких и длинных позиций по отношению друг другу на данный момент. При наведении курсора, можно так же увидеть соотношение объемов этих позиций(но надо понимать что в этих объемах присутствуют и демо объемы)



2. Ну тут я думаю понятно, процент популярности пары у трейдеров сервиса по отношению к другим инструментам.



3. Это усреднённые уровни на которых открыто наибольшее количество продаж или покупок.



Возможности применения в анализе и торговле.

Соотношение позиций



Если включить логику, то совершенно четко ясно, что большая часть трейдеров Myfxbook совершает некую торговую ошибку в выборе направления движения, и если мы будем ориентировать свои сделки против этого большинства, то вероятность получения прибыли будет на нашей стороне как минимум на 51%(часто это процент гораздо больше).



Средние уровни продаж и покупок



Тут еще интересней, зачастую валюты ходят от уровня к уровню, либо явно реагируют на эти значения, рынок судя по всему эти уровни видит, а соответственно использовать эти ориентиры можно очень вариативно : торговля на пробой/отбой от уровней, фиксация прибылей в этих диапазонах, доливки, переносы в б/у и прочее.



Грааля не существует…



Конечно не все так просто, и тупо входить против большинства, или заходить от уровней, принесет скорее убытки и разочарование.



Есть масса переменных которые могут повлиять на результат как в +, так и в -.



1. Время входа и выхода из позиции.

Если с направлением еще как-то можно определится , то когда входить? Когда эта самая толпа начнет открывать позиции неправильно, а когда начнет закрывать? Может в какие-то дни лучше не входить, а в какие-то удвоится?



2. Выбор валютных пар.

Каждый инструмент имеет свои особенности, и для каждого инструмента наверно есть своя «толпа» нерадивых трейдеров, есть пары которые в одно время идут против, а в другое наоборот. Опять же в некоторые дни недели одни пары дают прибыль, а в другие убытки.



3. Мани Менеджмент.

В моем случае ММ решил все, только грамотная надстройка тейков , стопов, динамический лотаж вывел мои тесты в плюс.

На мой взгляд мани менеджмент -это краеугольный камень в данном методе торговли.



4. Психология

Ну и куда уж без трейдерской рефлексии. Психологию и человеческий фактор я бы поставил первым пунктом в любой ТС. Только из-за психологии я взял 50% с копейками , вместо 200% демо годовых .



Так к чему это все…

На мой взгляд метод, и ТС на его основе незаслуженно обделены трейдерским вниманием, может не видят в этом перспектив, может рубят капусту втихую…

Если вам интересна данная тема, выскажите свое мнение, а может поделитесь опытом, да же если он отрицательный, что вообще думаете о торговле против «толпы»?



Ну и в заключении немного о мои тестах .



После многих часов ручного сбора данных с сайта и сопоставления с ценой валютных пар, прослеживается совершенно четкая закономерность активности цены на уровнях средних покупок и продаж и при перевесе соотношения позиций.



Более 2-х лет я торговал на реальных счетах в т.ч. на ПАММ, используя данный метод как самостоятельный, так и в дополнении к другим ТС. Выхлоп реальных деньгах , как уже упоминалось , составил чуть больше 50% годовых.



С весны 2016 по сегодня веду публичный мониторинг торговли на демо, счету в мае будет год, доходность уже превысила 200% годовых, при просадке в 21%, к стати не нашел ни одного мониторинга, хотя бы демо, по подобному методу, проживший хотя бы год.





Так же благодаря нашему форуму MMGP, теперь есть раздел ).



Итог



Метод торговли против толпы, конечно же не нов, и сервис Community Outlook, не единственный в своем роде, но как для новичка, да и для опытного трейдера, любой не стандартный подход, иной взгляд( или забытый но вновь реанимированный)- это повод взглянуть на свою торговлю под новым углом, возможно увидеть какие-то шероховатости, что-то исправить, что-то дополнить или убрать,

или убедится что ваша ТС самая лучшая и ничто с ней не сравнится.



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Автор: (HXS)

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Часто множество торговых стратегий и торговых методов , после некого забвения, вновь становятся популярными, так на мой взгляд, произошло с торговлей «против толпы» в конце 2014-го начало 15-го года. Именно тогда появилось множество вариаций ТС с использованием различных ресурсовОдна из таких ТС, которую я стал тестировать и оптимизировать под свой режим торговли, строилась на основе данных с сервиса. С этой ТС пришлось повозится, что бы получить что-то сносное, однако в процессе изучения данных, появилось множество идей, как их применять не только в конкретной ТС, но и в других торговых методах и стратегиях.Возможно кто-то прочтя эту статью , так же найдет для своей ТС что-то полезное иИтак,за этими данными, какие счета там агрегируются, как вообще читать и применять предлагаемую статистику для улучшения показателей своей торговой системы.Вся информация предлагаемая сервисом собирается ссчетов.Когда мы подключаем счет к сервису мониторинга, в самом конце всегда есть окошко согласия на включение учетной записи в Community Outlook, тем самымДанные о репрезентативности получаемых сведений можно посмотреть, прокрутив вниз страницы.Тут мы видим :Сколько реальных счетов анализируется( в среднем от 70% до 80%)Сколько из этих счетов прибыльных а сколько убыточных( перевес убыточных счетов за всю историю моего наблюдения не опускался ниже 52%)Сколько выигранных и потерянных средств( тут бывает по разному)Ну и средний размер депозитов.Итак попадая на страничку сервиса мы видим список пар и значения по каждой паре на данный момент времени:1. Это показатель соотношения открытых коротких и длинных позиций по отношению друг другу на данный момент. При наведении курсора, можно так же увидеть соотношение объемов этих позиций(но надо понимать что в этих объемах2. Ну тут я думаю понятно, процент популярности пары у трейдеров сервиса по отношению к другим инструментам.3. Это усреднённые уровни на которых открыто наибольшее количество продаж или покупок.Если включить логику, то совершенно четко ясно, что большая часть трейдеров Myfxbook совершает некую торговую ошибку в выборе направления движения, и если мы будем ориентировать свои сделки против этого большинства, то вероятность получения прибыли будет на нашей стороне как минимум на 51%(часто это процент гораздо больше).Тут еще интересней, зачастую валюты ходят от уровня к уровню, либо явно реагируют на эти значения, рынок судя по всему эти уровни видит, а соответственно использовать эти ориентиры можно очень вариативно : торговля на пробой/отбой от уровней, фиксация прибылей в этих диапазонах, доливки, переносы в б/у и прочее.Конечно, и тупо входить против большинства, или заходить от уровней, принесет скорее убытки и разочарование.Есть масса переменных которые могут повлиять на результат как в +, так и в -.Если с направлением еще как-то можно определится , то когда входить? Когда эта самая толпа начнет открывать позиции неправильно, а когда начнет закрывать? Может в какие-то дни лучше не входить, а в какие-то удвоится?Каждый инструмент имеет свои особенности, и для каждого инструмента наверно есть своя «толпа» нерадивых трейдеров, есть пары которые в одно время идут против, а в другое наоборот. Опять же в некоторые дни недели одни пары дают прибыль, а в другие убытки.В моем случае ММ решил все, только грамотная надстройка тейков , стопов, динамический лотаж вывел мои тесты в плюс.На мой взглядНу и куда уж без трейдерской рефлексии. Психологию и человеческий фактор я бы поставил первым пунктом в любой ТС. Только из-за психологии я взял 50% с копейками , вместо 200% демо годовых .На мой взгляд метод, и ТС на его основе незаслуженно обделены трейдерским вниманием, может не видят в этом перспектив, может рубят капусту втихую…Если вам интересна данная тема,, а может, да же если он отрицательный, что вообще думаете о торговле против «толпы»?После многих часов ручного сбора данных с сайта и сопоставления с ценой валютных пар, прослеживается совершенно четкая закономерность активности цены на уровнях средних покупок и продаж и при перевесе соотношения позиций.Более 2-х лет я торговал на реальных счетах в т.ч. на ПАММ, используя данный метод как самостоятельный, так и в дополнении к другим ТС. Выхлоп реальных деньгах , как уже упоминалось , составил чутьС весны 2016 по сегодня веду публичный мониторинг торговли на демо, счету в мае будет год,годовых, при просадке в 21%, к стати не нашел ни одного мониторинга, хотя бы демо, по подобному методу, проживший хотя бы год.Так же, теперь есть раздел Форекс-блогов , где не только можно следить за моей торговлей по данному методу, но и наблюдать, общается с реально торгующими трейдерами( мой блог там в конце страницы)., конечно же не нов, и сервис Community Outlook, не единственный в своем роде, но как для новичка, да и для опытного трейдера, любой не стандартный подход, иной взгляд( или забытый но вновь реанимированный)- это повод взглянуть на свою торговлю под новым углом, возможно увидеть какие-то шероховатости, что-то исправить, что-то дополнить или убрать,или убедится что------------------------Автор: (HXS)Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

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