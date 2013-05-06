Golden-miners - Golden-miners.biz

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 27.04.2017.
Цитата:
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Наймите гномов, они будут нести вам руды.
Руды будут накапливаться на складе, собирайте их.
Продавайте руды и получайте за них серебро.
Обменивайте серебро на реальные деньги.
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◄ Магазин гномов (Маркетинг) ►
Малыш
Цитата:
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В этом магазине Вы можете приобрести различных гномов. Каждый гном приносит руду которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждый гном приносит разное количество руды, чем он дороже тем больше работает. Вы можете покупать любое их количество, гномы не умерают, не исчезают и будут работать всегда.
Приносит: 7 в час
Стоимость: 100 серебра
Студент
Приносит: 75 в час
Стоимость: 1000 серебра
Спец
Приносит: 375 в час
Стоимость: 5000 серебра
Бывалый
Приносит: 2000 в час
Стоимость: 25000 серебра
Профи
Приносит: 10000 в час
Стоимость: 100000 серебра
50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи любых видов руды: 100 руды = 1 серебро.
100 серебра = 1 рубль.
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◄ Бонусы ►
10 руб. в подарок.
При первом пополнении баланса +20% в подарок!
При пополнении баланса свыше 1000 Руб. +25% в подарок.
При пополнении баланса свыше 5000 Руб. +35% в подарок.
При пополнении баланса свыше 10000 Руб.+50% в подарок.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer, Яндекс Деньги. (инстант)
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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◄ Выплаты ►
Дата операции: 02 Май 2017 14:30 ID операции: 348924472 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма получения: 132.20
p Комментарий: Выплата пользователю NWmonitor с проекта Golden-Miners.biz От: P63739378
Дата операции: 05 Май 2017 02:58 ID операции: 349909371 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма получения: 84.60
p Комментарий: Выплата пользователю NWmonitor с проекта Golden-Miners.biz От: P63739378