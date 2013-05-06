Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,947 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Golden-miners - Golden-miners.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Zooo Proprietary Limited
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:40
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,178
Благодарностей: 570
УГ: 5
КП: 0.015
Golden-miners - Golden-miners.biz


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 27.04.2017.

Цитата:
Наймите гномов, они будут нести вам руды.
Руды будут накапливаться на складе, собирайте их.
Продавайте руды и получайте за них серебро.
Обменивайте серебро на реальные деньги.
_____________________________________________

◄ Магазин гномов (Маркетинг) ►

Цитата:
В этом магазине Вы можете приобрести различных гномов. Каждый гном приносит руду которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждый гном приносит разное количество руды, чем он дороже тем больше работает. Вы можете покупать любое их количество, гномы не умерают, не исчезают и будут работать всегда.
Малыш
Приносит: 7 в час
Стоимость: 100 серебра

Студент
Приносит: 75 в час
Стоимость: 1000 серебра

Спец
Приносит: 375 в час
Стоимость: 5000 серебра

Бывалый
Приносит: 2000 в час
Стоимость: 25000 серебра

Профи
Приносит: 10000 в час
Стоимость: 100000 серебра

50% на счет для покупок и 50% на вывод.

Курс продажи любых видов руды: 100 руды = 1 серебро.

100 серебра = 1 рубль.
_____________________________________________

◄ Бонусы ►

10 руб. в подарок.
При первом пополнении баланса +20% в подарок!
При пополнении баланса свыше 1000 Руб. +25% в подарок.
При пополнении баланса свыше 5000 Руб. +35% в подарок.
При пополнении баланса свыше 10000 Руб.+50% в подарок.
_____________________________________________

◄ Платежные системы ►

Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer, Яндекс Деньги. (инстант)
_____________________________________________

◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►



_____________________________________________



_____________________________________________

◄ Выплаты ►

Дата операции: 02 Май 2017 14:30 ID операции: 348924472 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма получения: 132.20 p Комментарий: Выплата пользователю NWmonitor с проекта Golden-Miners.biz От: P63739378

Дата операции: 05 Май 2017 02:58 ID операции: 349909371 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма получения: 84.60 p Комментарий: Выплата пользователю NWmonitor с проекта Golden-Miners.biz От: P63739378






__________________
NETWEB-MONITOR - МОНИТОРИНГ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ => РЕФБЭК до 2OO% |
СЕРФИНГ | БОНУСЫ | ФОНД СТРАХОВКИ И КОМПЕНСАЦИЙ :)
НАШ ПРОЕКТ > SONS-OF-ANARCHY.BAND | Доходность 25% - 40% в месяц.
NETWEB-monitor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Golden-miners.su - Golden-miners NETWEB-monitor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 7 12.01.2017 11:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Глобальная игровая платформа Steam отключила Биткоин в России
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Hyip-Cruiser
Fundtradeltd - Fundtradeltd.com
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nashedelo
Big-profit.biz - big-profit.biz
От nashedelo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SMaryana
США заподозрили КНДР в краже 81 миллиона долларов из ФРС
От SMaryana в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Maiami
Продастся ли Рамблер Гуглу
От Maiami в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар OPLOTT
Студентку-сироту из Красноярского края обвинили в незаконном обогащении
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,947
Тем
468,167
Сообщений
11,560,697

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube