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DeepMap привлек $32 млн для создания дорожных карт для беспилотных автомобилей



Новый картографический стартап DeepMap, созданный для индустрии беспилотных автомобилей, привлек 25 миллионов долларов инвестиций в первом раунде финансирования, возглавленным Accel, с участием действующих инвесторов посевного раунда Andreessen Horowitz и GSR Ventures, которые ранее инвестировали в данную компанию около 7 миллионов долларов.



До сих пор о DeepMap было известно немного, однако компания из Пало-Альто, основанная в начале прошлого года, имеет ряд заметных сотрудников, включая генерального директора Джеймса Ву, ранее работавшего в Google, Apple и Baidu над картографическими продуктами; технического директора Марка Уилера, который также работал в Google в качестве инженера-программиста, и в Apple в качестве старшего научного сотрудника; главного операционного директора Вэя Ло, ранее занимавшего должность менеджера по развитию продуктов во многих проектах Google, включая Google Maps и Google Earth.



Проще говоря, у DeepMap есть опытные и хорошо осведомленные специалисты, которые помогают данной компании стремительно развиваться в индустрии беспилотных автомобилей.



Основополагающая технология DeepMap помогает автомобильным фирмам безопасно эксплуатировать беспилотные автомобили на дорогах по всему миру. DeepMap предоставляет программное обеспечение, которое создает точные изображения высокой четкости и локализацию в режиме реального времени, а также предоставляет всю необходимую инфраструктуру для поддержки внедрения данных технологий в различных автомобилях. Фактически, DeepMap служит глазами и мозгом, необходимыми для того, чтобы сделать автомобили действительно автономными. Данный сервис отображает окружающую обстановку, сообщает авто, где оно находится по отношению к окружающим объектам, и делится всей этой полезной информацией с другими транспортными средствами на базе платформы DeepMap.







В настоящее время увеличивается количество игроков, которые работают над тем, чтобы совершить революцию в индустрии беспилотных машин. Компания компьютерного зрения Mobileye, специализирующаяся на автономных автомобилях, недавно была выкуплена Intel за $15,3 млрд. В прошлом году General Motors приобрела Cruise Automation более чем за $1 млрд., в то время как Ford недавно взял на себя обязательство купить контрольный пакет акций аналогичного стартапа с названием Argo AI за $1 млрд.



Среди других проектов из этой сферы можно назвать Civil Maps и TetraVue, которые в прошлом году также привлекли венчурные инвестиции.



Проблема, которую эти компании пытаются решить, заключается в следующем: чтобы автомобили могли успешно маневрировать на дорогах в опасных условиях и на высоких скоростях, они должны знать все об окружающей обстановке и учитывать свою текущую скорость, при этом нет времени на то, чтобы «много думать». Именно потому качественные карты и камеры, способные обрабатывать детализированные изображения на высоких скоростях и на большом расстоянии, являются ключевыми факторами. Беспилотная автомобильная промышленность должна полностью реализовывать свой потенциал – так же, как люди сейчас используют свои глаза, уши и мозги для безопасного движения по дорогам.



”Наша цель – помочь активно развиваться безопасному беспилотному вождению легковых автомобилей и грузовиков и сделать это реальностью как можно скорее“, – объяснил Ву. ”Социальные последствия интеграции автономных автомобилей в транспортную экосистему являются очень значимыми – от большей независимости для пожилых людей, молодежи и инвалидов, до спасения многих жизней и экономии времени. Но чтобы осуществить это, нам нужна точная технология отображения и локализации, специально разработанная с нуля и обеспечивающая максимально возможную безопасность, производительность и эффективность работы. Решение этой задачи будет найдено тогда, когда ее можно будет безопасно развернуть в реальном мире, что пока очень сложно, крайне дорого и отнимает много времени“.



Для того чтобы полностью реализовать внедрение беспилотных машин, автомобильная и технологическая индустрии должны объединить свои усилия, и именно поэтому мы видим, что сейчас на первый план выходит партнерство, будь то приобретение, инвестиции или просто обычное сотрудничество.



32 миллиона долларов, которые DeepMap привлекла с момента своего создания, компания планирует использовать для дальнейшей оптимизации своей уникальной картографической платформы и найма самых лучших технических талантов.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/04/f...-driving-cars/



https://text.ru/antiplagiat/590bbeb759735 Новый картографический стартап DeepMap, созданный для индустрии беспилотных автомобилей, привлек 25 миллионов долларов инвестиций в первом раунде финансирования, возглавленным Accel, с участием действующих инвесторов посевного раунда Andreessen Horowitz и GSR Ventures, которые ранее инвестировали в данную компанию около 7 миллионов долларов.До сих пор о DeepMap было известно немного, однако компания из Пало-Альто, основанная в начале прошлого года, имеет ряд заметных сотрудников, включая генерального директора Джеймса Ву, ранее работавшего в Google, Apple и Baidu над картографическими продуктами; технического директора Марка Уилера, который также работал в Google в качестве инженера-программиста, и в Apple в качестве старшего научного сотрудника; главного операционного директора Вэя Ло, ранее занимавшего должность менеджера по развитию продуктов во многих проектах Google, включая Google Maps и Google Earth.Проще говоря, у DeepMap есть опытные и хорошо осведомленные специалисты, которые помогают данной компании стремительно развиваться в индустрии беспилотных автомобилей.Основополагающая технология DeepMap помогает автомобильным фирмам безопасно эксплуатировать беспилотные автомобили на дорогах по всему миру. DeepMap предоставляет программное обеспечение, которое создает точные изображения высокой четкости и локализацию в режиме реального времени, а также предоставляет всю необходимую инфраструктуру для поддержки внедрения данных технологий в различных автомобилях. Фактически, DeepMap служит глазами и мозгом, необходимыми для того, чтобы сделать автомобили действительно автономными. Данный сервис отображает окружающую обстановку, сообщает авто, где оно находится по отношению к окружающим объектам, и делится всей этой полезной информацией с другими транспортными средствами на базе платформы DeepMap.В настоящее время увеличивается количество игроков, которые работают над тем, чтобы совершить революцию в индустрии беспилотных машин. Компания компьютерного зрения Mobileye, специализирующаяся на автономных автомобилях, недавно была выкуплена Intel за $15,3 млрд. В прошлом году General Motors приобрела Cruise Automation более чем за $1 млрд., в то время как Ford недавно взял на себя обязательство купить контрольный пакет акций аналогичного стартапа с названием Argo AI за $1 млрд.Среди других проектов из этой сферы можно назвать Civil Maps и TetraVue, которые в прошлом году также привлекли венчурные инвестиции.Проблема, которую эти компании пытаются решить, заключается в следующем: чтобы автомобили могли успешно маневрировать на дорогах в опасных условиях и на высоких скоростях, они должны знать все об окружающей обстановке и учитывать свою текущую скорость, при этом нет времени на то, чтобы «много думать». Именно потому качественные карты и камеры, способные обрабатывать детализированные изображения на высоких скоростях и на большом расстоянии, являются ключевыми факторами. Беспилотная автомобильная промышленность должна полностью реализовывать свой потенциал – так же, как люди сейчас используют свои глаза, уши и мозги для безопасного движения по дорогам.”Наша цель – помочь активно развиваться безопасному беспилотному вождению легковых автомобилей и грузовиков и сделать это реальностью как можно скорее“, – объяснил Ву. ”Социальные последствия интеграции автономных автомобилей в транспортную экосистему являются очень значимыми – от большей независимости для пожилых людей, молодежи и инвалидов, до спасения многих жизней и экономии времени. Но чтобы осуществить это, нам нужна точная технология отображения и локализации, специально разработанная с нуля и обеспечивающая максимально возможную безопасность, производительность и эффективность работы. Решение этой задачи будет найдено тогда, когда ее можно будет безопасно развернуть в реальном мире, что пока очень сложно, крайне дорого и отнимает много времени“.Для того чтобы полностью реализовать внедрение беспилотных машин, автомобильная и технологическая индустрии должны объединить свои усилия, и именно поэтому мы видим, что сейчас на первый план выходит партнерство, будь то приобретение, инвестиции или просто обычное сотрудничество.32 миллиона долларов, которые DeepMap привлекла с момента своего создания, компания планирует использовать для дальнейшей оптимизации своей уникальной картографической платформы и найма самых лучших технических талантов.

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