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Белорусы похитили из московского банка более 4,4 миллиона долларов

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Белорусы похитили из московского банка более 4,4 миллиона долларов
Полиция Москвы задержала по подозрению в хищении 251,7 миллиона российских рублей из ОАО «Банк «МБФИ» двух сотрудников банка. Оба они — белорусы.

Кража из банка произошла еще в 2016 году, но подозреваемых задержали только неделю назад.
41-летняя белоруска Елена Мельникова работала заведующей кассой управления в одном из отделений Международного банка финансов и инвестиций в Москве. Ее земляк, 27-летний Денис Тимофеюк, был начальником управления кредитования и инвестиций в этом же отделении.
По версии следствия, Мельникова знала, что накануне прошлогодних майских праздников в банке будет крупная сумма денег, и вступила в сговор с Тимофеюком. Начальник управления кредитования и инвестиций оформил расходные документы, по которым эти деньги были якобы выданы клиентам банка в кредит. За неделю, с 19 по 26 апреля 2016 года со счетов МБФИ на липовые кредиты для несуществующих людей ушли 251,7 млн российских рублей (около 4,4 миллиона долларов по нынешнему курсу). После чего заведующая кассой вынесла указанную сумму из хранилища банка.
26 апреля 2016 стало известно, что банк отключен от системы банковских электронных срочных платежей. Еще через день Центробанк России заявил об отзыве лицензии у кредитного учреждения. По состоянию на апрель 2016 года его активы составляли 1,214526 млрд российских рублей (более 21 миллиона долларов).
После присвоения денег белорусы принялись их тратить. Именно крупные покупки — недвижимость, машины и посещения дорогих магазинов и ресторанов привлекли внимание сотрудников безопасности банка.
Уголовное дело по статье о присвоении или растрате управление по расследованию особо важных дел о преступлении против государственной власти и в сфере экономики Следственного комитета возбудило спустя год — 28 апреля 2017 года. Обоих подозреваемых задержали в тот же день.
Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в деле могут появится и другие подозреваемые.
«Не исключено, что на самом деле эти сотрудники были лишь исполнителями махинации, которая была продумана на более высоком уровне. Слишком большие суммы начали срочно выводиться со счетов, но тогда в службе безопасности и руководстве банка никто почему-то якобы не обратил на это внимание», — пишет издание.
Сейчас Мельникова и Тимофеюк находятся под подпиской о невыезде.

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