Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,944 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап TuringSense привлек $3 млн для своих высокоинтеллектуальных фитнес-трекеров

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:04
#1
Премиум
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,813
Благодарностей: 795
УГ: 0
КП: 0.173
подарки
Стартап TuringSense привлек $3 млн для своих высокоинтеллектуальных фитнес-трекеров


Стартап TuringSense, который разработал интеллектуальные фитнес-трекеры, настолько «умные», чтобы профессионально тренировать спортсменов, сегодня объявил о привлечении $3 млн. финансирования. С учетом текущего раунда общая сумма привлеченных компанией инвестиций достигла $6 млн. Стартап входит в переполненное пространство, в котором доминируют такие известные компании, как Zepp, наладившие партнерские отношения с крупными спортивными лигами и высококлассными игроками, включая Майка Траута и Дэвида Ортиса.

TuringSense создал на основе искусственного интеллекта уникальную систему, которая с помощью нескольких датчиков будет отслеживать каждое действие спортсмена и позволит составлять наиболее эффективный план тренировки. Данная система предназначена для контроля над каждым движением пользователя, и позволяет максимально быстро улучшать его спортивные результаты.

”Мы считаем, что сможем добиться большего успеха, объединив аппаратные средства с уникальным программным обеспечением, в частности, с искусственным интеллектом, чтобы научить пользователей новым навыкам“, – сообщил изданию TechCrunch генеральный директор стартапа Джо Чамдани. ”Мы стремимся не просто предоставлять пользователям статистические данные, а стать их профессиональным тренером в любом виде спорта, в котором они захотят преуспеть“.


Компания TuringSense планирует выпустить свое первое устройство в третьем квартале этого года. В настоящее время Pivot Tennis проходит тестовые испытания на бэкерах, которые финансово поддержали его на краудфандинговой платформе Indiegogo. В рознице данная тренировочная система будет стоить около $399.

Программное обеспечение данной системы использует несколько датчиков с акселерометрами, магнитометрами и гироскопами, чтобы создавать контур положения тела пользователя и его скелета, подобно тому, что вы можете увидеть при использовании специального костюма для фиксации всех движений.

Компания разработала собственный запатентованный протокол беспроводной связи для того, чтобы датчики могли свободно общаться друг с другом и определять их взаимное расположение. Другой особенностью этой системы является то, что датчики Pivot могут применяться для разных видов спорта. Вам просто нужно будет переключить программное обеспечение. Уже создана новая система, основанная на футболе, а другие виды спорта пока находятся в разработке.

Пятисенсорная система, которая будет поставляться вместе с теннисным комплектом, позаботится только о верхней части вашего тела. Данное устройство является модульным, и это означает, что пользователи смогут добавлять и другие датчики, чтобы получить более полную картину всех своих движений.


Система Pivot анализирует текущее положение тела человека и сравнивает его с идеальным вариантом, а затем предлагает полезные рекомендации для повышения качества тренировок и улучшения итоговых результатов.

Запатентованная технология PIVOT компании TuringSense создана с нуля и использует захват трехмерных биомеханических данных во время движения пользователя и при создании библиотеки эталонных движений и рекомендаций, которые помогают достигать оптимальных результатов. Вся информация с помощью Bluetooth-связи передается через подключенное устройство или наушники.

Учитывая начальную стоимость, наилучшей целевой аудиторией для компании, вероятно, будут спортивные команды, учебные заведения и другие учреждения, которые могут себе позволить купить дорогостоящее учебное оборудование. При этом будет присутствовать и возможность брать данные системы в аренду. Также компания привлекла высококлассного тренера по теннису Ника Боллеттьери, чтобы он помогал продвигать этот уникальный продукт.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/04/tu...orts-tracking/

https://text.ru/antiplagiat/590b9e43407b8
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Saleswhale привлек $1,2 млн для автоматизации продаж с помощью своих AI-ботов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.04.2017 19:32
Стартап Shield AI привлек $10,5 млн для своих высокоинтеллектуальных дронов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 04.04.2017 19:00
Стартап Hutoma привлек $300 000 для своих высокоинтеллектуальных чат-ботов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.04.2017 14:38
Стартап Nura привлек $4,6 млн для своих инновационных наушников CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 14.02.2017 03:29
Стартап Byte Foods привлек $5,5 млн для своих «умных» вендинговых автоматов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.12.2016 01:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Aleks8888
Trading-Way - trading-way.net
От Aleks8888 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Globomen
Защитные активы: золото и серебро стали лучшими инвестициями июня
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар johnnyParazit
Хочу получит щедрый бонус!
От johnnyParazit в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Katerina81
Французская компания занялась инвестированием в Россию
От Katerina81 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар seter
Apple и Google повысят выплаты разработчикам мобильных приложений
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denver10
Facebook из-за огромных премий сотрудникам получила иск от инвестора
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,944
Тем
468,163
Сообщений
11,560,507

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube