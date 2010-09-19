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Стартап TuringSense привлек $3 млн для своих высокоинтеллектуальных фитнес-трекеров



Стартап TuringSense, который разработал интеллектуальные фитнес-трекеры, настолько «умные», чтобы профессионально тренировать спортсменов, сегодня объявил о привлечении $3 млн. финансирования. С учетом текущего раунда общая сумма привлеченных компанией инвестиций достигла $6 млн. Стартап входит в переполненное пространство, в котором доминируют такие известные компании, как Zepp, наладившие партнерские отношения с крупными спортивными лигами и высококлассными игроками, включая Майка Траута и Дэвида Ортиса.



TuringSense создал на основе искусственного интеллекта уникальную систему, которая с помощью нескольких датчиков будет отслеживать каждое действие спортсмена и позволит составлять наиболее эффективный план тренировки. Данная система предназначена для контроля над каждым движением пользователя, и позволяет максимально быстро улучшать его спортивные результаты.



”Мы считаем, что сможем добиться большего успеха, объединив аппаратные средства с уникальным программным обеспечением, в частности, с искусственным интеллектом, чтобы научить пользователей новым навыкам“, – сообщил изданию TechCrunch генеральный директор стартапа Джо Чамдани. ”Мы стремимся не просто предоставлять пользователям статистические данные, а стать их профессиональным тренером в любом виде спорта, в котором они захотят преуспеть“.



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Компания TuringSense планирует выпустить свое первое устройство в третьем квартале этого года. В настоящее время Pivot Tennis проходит тестовые испытания на бэкерах, которые финансово поддержали его на краудфандинговой платформе Indiegogo. В рознице данная тренировочная система будет стоить около $399.



Программное обеспечение данной системы использует несколько датчиков с акселерометрами, магнитометрами и гироскопами, чтобы создавать контур положения тела пользователя и его скелета, подобно тому, что вы можете увидеть при использовании специального костюма для фиксации всех движений.



Компания разработала собственный запатентованный протокол беспроводной связи для того, чтобы датчики могли свободно общаться друг с другом и определять их взаимное расположение. Другой особенностью этой системы является то, что датчики Pivot могут применяться для разных видов спорта. Вам просто нужно будет переключить программное обеспечение. Уже создана новая система, основанная на футболе, а другие виды спорта пока находятся в разработке.



Пятисенсорная система, которая будет поставляться вместе с теннисным комплектом, позаботится только о верхней части вашего тела. Данное устройство является модульным, и это означает, что пользователи смогут добавлять и другие датчики, чтобы получить более полную картину всех своих движений.



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Система Pivot анализирует текущее положение тела человека и сравнивает его с идеальным вариантом, а затем предлагает полезные рекомендации для повышения качества тренировок и улучшения итоговых результатов.



Запатентованная технология PIVOT компании TuringSense создана с нуля и использует захват трехмерных биомеханических данных во время движения пользователя и при создании библиотеки эталонных движений и рекомендаций, которые помогают достигать оптимальных результатов. Вся информация с помощью Bluetooth-связи передается через подключенное устройство или наушники.



Учитывая начальную стоимость, наилучшей целевой аудиторией для компании, вероятно, будут спортивные команды, учебные заведения и другие учреждения, которые могут себе позволить купить дорогостоящее учебное оборудование. При этом будет присутствовать и возможность брать данные системы в аренду. Также компания привлекла высококлассного тренера по теннису Ника Боллеттьери, чтобы он помогал продвигать этот уникальный продукт.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/04/tu...orts-tracking/



https://text.ru/antiplagiat/590b9e43407b8 Стартап TuringSense, который разработал интеллектуальные фитнес-трекеры, настолько «умные», чтобы профессионально тренировать спортсменов, сегодня объявил о привлечении $3 млн. финансирования. С учетом текущего раунда общая сумма привлеченных компанией инвестиций достигла $6 млн. Стартап входит в переполненное пространство, в котором доминируют такие известные компании, как Zepp, наладившие партнерские отношения с крупными спортивными лигами и высококлассными игроками, включая Майка Траута и Дэвида Ортиса.TuringSense создал на основе искусственного интеллекта уникальную систему, которая с помощью нескольких датчиков будет отслеживать каждое действие спортсмена и позволит составлять наиболее эффективный план тренировки. Данная система предназначена для контроля над каждым движением пользователя, и позволяет максимально быстро улучшать его спортивные результаты.”Мы считаем, что сможем добиться большего успеха, объединив аппаратные средства с уникальным программным обеспечением, в частности, с искусственным интеллектом, чтобы научить пользователей новым навыкам“, – сообщил изданию TechCrunch генеральный директор стартапа Джо Чамдани. ”Мы стремимся не просто предоставлять пользователям статистические данные, а стать их профессиональным тренером в любом виде спорта, в котором они захотят преуспеть“.Компания TuringSense планирует выпустить свое первое устройство в третьем квартале этого года. В настоящее время Pivot Tennis проходит тестовые испытания на бэкерах, которые финансово поддержали его на краудфандинговой платформе Indiegogo. В рознице данная тренировочная система будет стоить около $399.Программное обеспечение данной системы использует несколько датчиков с акселерометрами, магнитометрами и гироскопами, чтобы создавать контур положения тела пользователя и его скелета, подобно тому, что вы можете увидеть при использовании специального костюма для фиксации всех движений.Компания разработала собственный запатентованный протокол беспроводной связи для того, чтобы датчики могли свободно общаться друг с другом и определять их взаимное расположение. Другой особенностью этой системы является то, что датчики Pivot могут применяться для разных видов спорта. Вам просто нужно будет переключить программное обеспечение. Уже создана новая система, основанная на футболе, а другие виды спорта пока находятся в разработке.Пятисенсорная система, которая будет поставляться вместе с теннисным комплектом, позаботится только о верхней части вашего тела. Данное устройство является модульным, и это означает, что пользователи смогут добавлять и другие датчики, чтобы получить более полную картину всех своих движений.Система Pivot анализирует текущее положение тела человека и сравнивает его с идеальным вариантом, а затем предлагает полезные рекомендации для повышения качества тренировок и улучшения итоговых результатов.Запатентованная технология PIVOT компании TuringSense создана с нуля и использует захват трехмерных биомеханических данных во время движения пользователя и при создании библиотеки эталонных движений и рекомендаций, которые помогают достигать оптимальных результатов. Вся информация с помощью Bluetooth-связи передается через подключенное устройство или наушники.Учитывая начальную стоимость, наилучшей целевой аудиторией для компании, вероятно, будут спортивные команды, учебные заведения и другие учреждения, которые могут себе позволить купить дорогостоящее учебное оборудование. При этом будет присутствовать и возможность брать данные системы в аренду. Также компания привлекла высококлассного тренера по теннису Ника Боллеттьери, чтобы он помогал продвигать этот уникальный продукт.

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