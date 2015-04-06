Signifyd привлек $56 млн для защиты от мошенничества в сфере электронной коммерции
Мошенничество является большой проблемой для электронной коммерции и Signifyd предлагает решения, которые могут помочь экономить средства.
Эта компания быстро растет и закрыла серию C инвестиций с суммой в $56 млн. Основную сумму предоставил Bain Capital Ventures и Menlo Ventures.
Signifyd работает с крупными клиентами, например, Jet.com, Peet’s Coffee and Lacoste и использует технологию распознавания шаблонов, чтобы предупредить своих клиентов о возможных мошеннических платежах.
Signifyd настолько уверена в своих оценках честности сделок, что предлагает компаниям финансовую гарантию, так что клиентам не приходится платить за ошибки.
«Продукт защищает продавцов, так что они могут не беспокоиться о возможном мошенничестве», - говорит соучредитель и генеральный директор Раджеш Рамаранд. Команда разрабатывает «платформу машинного обучения для обнаружения мошенничества в реальном времени.»
Бренды электронной коммерции теряют очень много денег от мошеннических платежей. 5000 продавцов платят за технологии Signifyd, потому что ее система раннего предупреждения исключает эти обидные расходы на возмещение ущерба в виде “чарджбэков”.
Инди Гуа, партнер Bain Capital Ventures инвестировал в компанию, потому что считает, что «рост мошенничества обгоняет общий рост электронной коммерции». Он уверен, что «Signifyd является очень простым способом перестраховаться от потерь.»
По словам Рамаранда компания испольует деньги, чтобы удвоить количество своих инженеров и продолжить совершенствовать свою платформу машинного обучения. Они также хотят расшириться на международный уровень, особенно в Европу и Австралию.
Компания насчитывает около 130 сотрудников и находится в Сан-Хосе (Калифорния).