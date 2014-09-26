Стартап Foodspring привлек €6 млн для увеличения ассортимента

Стартап Foodspring, расположен в Берлине, Германия, привлек €6 млн. Инвестиционный раунд возглавил b-to-v, в финансировании также приняла участие швейцарская медиа-группа Ringier, а также Deutsche Handelsbank и Econa.
Foodspring продает суперфуд и спортивную пищу через свой интернет-магазин. Благодаря протеиновыми коктейлями, органическим семенам чиа и кокосовому маслу компания получает семизначные объемы продаж за месяц.
Привлечённые средства Foodspring планирует направить на увеличения ассортимента и на продолжения развития в Европе.
Компания работает в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Финляндии, Швеции, Италии, Испании, Гонконге, Китае и Великобритании.
Стартап имеет 80 сотрудников.
Перевод специально для форума mmgp.ru