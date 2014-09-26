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Стартап Foodspring привлек €6 млн для увеличения ассортимента

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Старый Сегодня, 01:06
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 41
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Стартап Foodspring привлек €6 млн для увеличения ассортимента

Стартап Foodspring, расположен в Берлине, Германия, привлек €6 млн. Инвестиционный раунд возглавил b-to-v, в финансировании также приняла участие швейцарская медиа-группа Ringier, а также Deutsche Handelsbank и Econa.



Foodspring продает суперфуд и спортивную пищу через свой интернет-магазин. Благодаря протеиновыми коктейлями, органическим семенам чиа и кокосовому маслу компания получает семизначные объемы продаж за месяц.

Привлечённые средства Foodspring планирует направить на увеличения ассортимента и на продолжения развития в Европе.

Компания работает в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Финляндии, Швеции, Италии, Испании, Гонконге, Китае и Великобритании.
Стартап имеет 80 сотрудников.

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Перевод специально для форума mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 01:09.
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