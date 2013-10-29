Банк Qatar тестирует международные денежные переводы на блокчейне

Коммерческий банк Qatar объявил о завершении тестирования прототипа на блокчейне, предназначенного для международных денежных переводов. Этот проект, разработанный совместно с EdgeVerve Systems, дочерней компанией ИТ-гиганта Infosys, позволил коммерческому банку сотрудничать с несколькими его дочерними и ассоциированными банками при проведении транзакций по системе.
Новость последовала незамедлительно по итогам аналогичного испытания, проведенного с другими банками в регионе. В прошлом месяце коммерческий банк показал свою работу с банками в ОАЭ, Омане и Турции, где участники отправляли друг другу платежи в рамках проекта для того, чтобы разработать новые линии в установленных коридорах платежей на Ближнем Востоке и на Филиппинах.
Коммерческий банк заявил, что тот план все еще стоит на повестке дня, и теперь эта структура планирует привлечь еще больше партнеров в более широком регионе.
Джозеф Абрахам (Joseph Abraham), генеральный директор коммерческого банка Qatar, сказал:
«Мы восхищены успехом этого пилотного проекта в этой группе коммерческих банков и хотим расширить наше партнерство для создания сетей закрытых групп для торговых и кассовых операций с большим количеством банков в Южной Азии, Египте, Филиппинах, ОАЭ и других странах с более высокими объемами транзакций».
Объявляя о завершении пилотного проекта, банк подтвердил прошлые заявления о своих планах относительно торгового финансового решения, также оснащенном блокчейном. По словам высокопоставленных чиновников, коммерческий банк также намерен и дальше продолжать исследовать применение этой технологии.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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