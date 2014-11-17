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Taranis привлек $7.5 миллионов для сельскохозяйственной информационной платформы

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Taranis привлек $7.5 миллионов для сельскохозяйственной информационной платформы

Taranis, расположенная в Тель-Авиве (Израиль) компания, предоставляющая высокоточную информационную платформу для сельского хозяйства, закрыла финансирование в Серии А, получив 7,5 миллионов долларов инвестиций. Раунд возглавили Finistere Ventures и Vertex Ventures, при участии привычных инвесторов Eshbol Investments, Mindset Ventures, OurCrowd и бизнес-ангела Эйяла Гуры. В рамках финансирования Арама Кукутай из Finistere Ventures и Янай Орон из Vertex Ventures войдут в совет директоров Taranis.

Компания, которая в общей сложности получила уже 9,5 миллионов долларов инвестиций, намерена использовать полученные средства для дальнейшего развития своей платформы по прогнозированию воздействия вредных организмов и болезней, а также для выхода на международный рынок.


Под руководством Офира Шлама, выполняющего обязанности генерального директора, Taranis предлагает сельскохозяйственную информационную платформу, позволяющую фермерам следить за состоянием своих полей, принимать обоснованные решения и действовать в соответствии с ними. Платформа использует принципы глубинного обучения на основе собственных наборов данных, которые включают точную аэрофотосъемку, датчики на полях, спутниковые снимки, прогноз погоды и данные из собственного приложения для "полевой разведки", чтобы спрогнозировать и предотвратить потери урожая от воздействия болезней и вредителей.


Система позволяет визуализировать данные с помощью карт, отчетов и графиков. История данных также сохраняется, что позволяет их использовать из года в год для обучения. Taranis предоставляет уникальный прогноз гиперлокальной погоды на уровне поля, который в 75 раз более точный по сравнению с существующими моделями. Одним из главных преимуществ Taranis является способность предугадать появление сельскохозяйственных заболеваний и вредителей, что дает фермерам возможность заранее планировать нужный объем материалов. Обладая информацией о биологических моделях, Taranis дает рекомендации относительно оптимального количества удобрений для внесения и распыления, что позволяет увеличить урожайность на полях.


Компания, которая имеет филиалы в Аргентине и Бразилии, в настоящее время создает офис в США и расширяет свою деятельность в Индии и России.

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Перевод специально для MMGP.ru
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