OPLOTT



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Недвижимость на островах Palm в Дубае — одно из лучших вложений для инвесторов



Как известно Palm Jumeirah (переводится как Пальма Джумейра) - это искусственно созданные острова в виде пальмы на побережье в Дубае (ОАЭ). И вот как сообщает издание "Gulf News" ("Новости Персидского залива"), авторитетная дубайская консалтинговая компания Savills Core, только что в своем исследовании под названием "Global Property / Мировая недвижимость" признала, что приобретаемая недвижимость на Palm Jumeirah является одним из лучших вложений средств для обеспеченных инвесторов со всего мира.



По сведениям консалтинговой компании Savills Core, если в данный момент инвестор вложится в практически любую квартиру на этом искусственном острове, то в среднем такая инвестиция принесёт ему до 2027 года доход в размере 238%, т.е. более 20% годовых. А при вложении средств в высококлассные апартаменты в дубайском районе Dunai Marina - это там где также расположена одна из самых фешенебельных яхтенных пристаней в мире, инвестор может получить до 61% дохода в течение ближайших 10 лет, что также не так уж и мало.



Между тем, по информации всё той компании Savills Core, квартиры в "Бурдж-Халифа" (Burj Khalifa), а это самый известный сейчас небоскрёб в мире высотой почти в 1 км (если точнее то 828 метров) подешевели на 12% за последние 7 лет. Но рынок есть рынок - если, где-то цена падает, значит в другом месте, вероятней всего, она растёт и это мы и наблюдаем сейчас на примере островов Palm Jumeirah, где цены на объекты недвижимости только идут вверх.



Подводя итоги своего исследования, эксперты Savills Core утверждают, что по цене на недвижимость сейчас Дубай занимает "почётное" 10 место в мире и средняя цена перепродажи здесь одного квадратного метра в 2016 году составляла около 6 650 долларов США.



Для инвесторов с большими деньгами самую высокую доходность можно получить в Монако и там стоимость перепродажи составляет за один квадратный метр около 45 000 долларов США. Однако, в Дубаи недвижимость в 7 раз доступнее чем в том же Монако.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/590b89d82342a Как известно Palm Jumeirah (переводится как Пальма Джумейра) - это искусственно созданные острова в виде пальмы на побережье в Дубае (ОАЭ). И вот как сообщает издание "Gulf News" ("Новости Персидского залива"), авторитетная дубайская консалтинговая компания Savills Core, только что в своем исследовании под названием "Global Property / Мировая недвижимость" признала, что приобретаемая недвижимость на Palm Jumeirah является одним из лучших вложений средств для обеспеченных инвесторов со всего мира.По сведениям консалтинговой компании Savills Core, если в данный момент инвестор вложится в практически любую квартиру на этом искусственном острове, то в среднем такая инвестиция принесёт ему до 2027 года доход в размере 238%, т.е. более 20% годовых. А при вложении средств в высококлассные апартаменты в дубайском районе Dunai Marina - это там где также расположена одна из самых фешенебельных яхтенных пристаней в мире, инвестор может получить до 61% дохода в течение ближайших 10 лет, что также не так уж и мало.Между тем, по информации всё той компании Savills Core, квартиры в "Бурдж-Халифа" (Burj Khalifa), а это самый известный сейчас небоскрёб в мире высотой почти в 1 км (если точнее то 828 метров) подешевели на 12% за последние 7 лет. Но рынок есть рынок - если, где-то цена падает, значит в другом месте, вероятней всего, она растёт и это мы и наблюдаем сейчас на примере островов Palm Jumeirah, где цены на объекты недвижимости только идут вверх.Подводя итоги своего исследования, эксперты Savills Core утверждают, что по цене на недвижимость сейчас Дубай занимает "почётное" 10 место в мире и средняя цена перепродажи здесь одного квадратного метра в 2016 году составляла около 6 650 долларов США.Для инвесторов с большими деньгами самую высокую доходность можно получить в Монако и там стоимость перепродажи составляет за один квадратный метр около 45 000 долларов США. Однако, в Дубаи недвижимость в 7 раз доступнее чем в том же Монако.По материалам источник

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