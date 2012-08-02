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Uber создал стартап Otto, что бы избежать судебных исков от Alphabet Inc

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Uber создал стартап Otto, что бы избежать судебных исков от Alphabet Inc


Дочерняя компания Alphabet Inc считает, что Uber создал проект Otto для отговорки

Uber создал проект Otto для разработки новых беспилотников, грузового типа. Создателем косвенно выступил Энтони Левандовски, который раннее работал техническом разделе разработок Alphabet Inc. Однако компания Waymo (входил в состав холдинга Alphabet) на судебных тяжбах заявила, что Otto был создан для того, что бы запутать смысл перехода Левандовски из Waymo в Uber.

Согласно судебной информации Энтони после перехода в Otto получил активы в Uber на сумму 250 миллионов долларов (5 миллионов акций). Судебный конфликт приобрел громкую огласку в начале года. Дочка Alphabet заявила о краже коммерческих тайн и интеллектуальных прав компанией Uber. Добавив так же нарушение правил пользования патентами, в которых Uber нарушил доступ к лазерным локаторам Waymo.

Локатор на основе лазера это основной труд интеллектуального права для автоматического управления на автомобилях. Именно благодаря этой технологии автомобиль анализирует препятствия и объезжает их. Waymo заявляет, что уволенный Энтони Левандовски украл около 10 гигабайт технологических данных защищенных правом интеллектуальной собственности. Увольнение прошло через неделю после кражи данных, которые Энтони вынес на флеш накопителе.

После ухода Левандовски создал стартап проект Otto, который основан на изобретении беспилотных грузовых автомобилей. А далее стартап был выкуплен Uber за 680 миллионов долларов.

Alphabet Inc подала в суд на Uber после того как один из поставщиков ошибочно отправил письмо с документацией локаторов Убер в Waymo. Данные были очень схожи в дизайне и характеристиках, что и привело к подаче иска.


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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:48
#2
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Имя: Александр
Пол: Мужской
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Инвестирую в: Другое
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Re: Uber создал стартап Otto, что бы избежать судебных исков от Alphabet Inc
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
ber создал проект Otto для разработки новых беспилотников, грузового типа.
Отличный ход, но разве не докажут причастие Uber?_
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Метки
бизнес, стартап
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