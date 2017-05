Как выучить английский язык?

AkimGO Интересующийся

Порядок слов в английском языке.

Сюрпризы, к которым надо быть готовыми.

Мы всегда приучаем наших студентов к тому, что порядок слов в утвердительном предложении всегда жёстко привязан к схеме "подлежащее - сказуемое - всё остальное". И это действительно так, однако чем выше поднимаешься по уровню - тем чаще встречаешь предложения с порядком слов, который как бы "не должен существовать".

Например, можно столкнуться с предложениями в стиле "I do apologize", "But I did tell you, didn't do that", "Stupid you are", "In Moscow I am", "twenty she is". Учтите, что ошибки в таких предложениях нет. Просто те, кто такие предложения произносят или пишут, хотят придать им эмоциональную окраску, что-то подчеркнуть. Причём настоль, что остаётся кулаком по столу ударить или ударить себя в грудь.

Сравните: I like her. She is funny. Никаких чувств это предложение не вызовет. А теперь немного изменим это предложение "But I do like her! So funny she is!"

Это далеко не всё, на что способна инверсия в английском языке. А как вам такое?

"So little did she give me"

"Only then did we realize, he wasn't fair"

"Easy this task is for me"

"Never have I seen anything like that"

"Often does he come. Almost every day"

"Came many noble lords to our castle"

"Many people know I in this city"

И в разговорной речи, и в художественной литературе такое встречается очень часто. Можно даже самому использовать этот приём при желании что-то подчеркнуть. Однако начинающим студентам так делать РЕШИТЕЛЬНО не стоит. Сначала стоит осилить привычный порядок слов, а уже только потом, достигнув хотя бы уровня pre-int, можно по-тихоньку это практиковать. Да и то, не злоупотребляя этим приёмом.

