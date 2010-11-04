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Как выучить английский язык?
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добавлено через 1 минуту
Порядок слов в английском языке.
Сюрпризы, к которым надо быть готовыми.
Мы всегда приучаем наших студентов к тому, что порядок слов в утвердительном предложении всегда жёстко привязан к схеме "подлежащее - сказуемое - всё остальное". И это действительно так, однако чем выше поднимаешься по уровню - тем чаще встречаешь предложения с порядком слов, который как бы "не должен существовать".
Например, можно столкнуться с предложениями в стиле "I do apologize", "But I did tell you, didn't do that", "Stupid you are", "In Moscow I am", "twenty she is". Учтите, что ошибки в таких предложениях нет. Просто те, кто такие предложения произносят или пишут, хотят придать им эмоциональную окраску, что-то подчеркнуть. Причём настоль, что остаётся кулаком по столу ударить или ударить себя в грудь.
Сравните: I like her. She is funny. Никаких чувств это предложение не вызовет. А теперь немного изменим это предложение "But I do like her! So funny she is!"
Это далеко не всё, на что способна инверсия в английском языке. А как вам такое?
"So little did she give me"
"Only then did we realize, he wasn't fair"
"Easy this task is for me"
"Never have I seen anything like that"
"Often does he come. Almost every day"
"Came many noble lords to our castle"
"Many people know I in this city"
И в разговорной речи, и в художественной литературе такое встречается очень часто. Можно даже самому использовать этот приём при желании что-то подчеркнуть. Однако начинающим студентам так делать РЕШИТЕЛЬНО не стоит. Сначала стоит осилить привычный порядок слов, а уже только потом, достигнув хотя бы уровня pre-int, можно по-тихоньку это практиковать. Да и то, не злоупотребляя этим приёмом.
Последний раз редактировалось AkimGO; Вчера в 23:48.
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