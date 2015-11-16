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Стартап Soylent производящий жидкую пищу привлёк $50 млн на своё дальнейшее развитие

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Стартап Soylent производящий жидкую пищу привлёк $50 млн на своё дальнейшее развитие


Как сообщило информационное Блумберг стартап Сойлент ("Soylent"), который занимается выпуском жидкого заменителя пищи только что привлёк 50 млн долларов финансирования на своё развитие. Средства поступили от венчурной американской компании GV (это экс Google Ventures).

Также в этом раунде финансирования участвовали такие американские венчурные фонды как: Lerer Hippeau Ventures и Andreessen Horowitz. Известно, что этот стартап был учрежден в 4 года тому назад и к настоящему времени сумел прилечь инвестиций на общую сумму в размере 74 млн долларов США.

Стартап поставил на поток выпуск малокалорийных напитков, порошковых смесей и пищевых батончиков и все это можно приобрести только на их сайте в Интернете. Генеральный директор и один из сооснователей стартапа г-н Роб Райнхарт (Rob Rhinehart) в интервью изданию techcrunch уже заявил, что вероятней всего в скором времени они начнут торговать своей продукцией и в розницу, однако, он уточнил когда именно они собрались это делать, т.е. без деталей. И по его словам: "Я с большим нетерпением жду того дня, когда у нас появится возможность продавать продукцию Soylent везде, где можно выпить чашечку кофе".

Не делается секрета из того, что осенью прошлого года деятельность Soylent была омрачена неприятным инцидентом по поводу потока жалоб покупателей о расстройстве желудка. Однако, тогда в компании быстро нашли причину этих недомоганий и как оказалось это были морские водоросли, которые компания включила в свои новые продукты на рынке. Ситуацию быстро исправили.

Сейчас в компании утверждают, что тот случай никак не повлиял на их продажи и доверие инвесторов нисколько не уменьшилось. Соответственно, по итогам 1 квартала 2017 года, чистый доход компании увеличился ровно в 2 раза по сравнению с 1-м кварталом 2016 года.

И как пишет журналист агенства Блумберг - есть данные, что компания продает почти 2 млн упаковок своей продукции в месяц. Продажи этой компании сейчас постоянно идут в рост.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/590b7df8c581e
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