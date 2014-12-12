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Основатель Alibaba Group инвестирует в стартап Symbiont

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Старый Сегодня, 23:18
#1
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Основатель Alibaba Group инвестирует в стартап Symbiont


Джек Ма инвестировал некую сумму в блокчейн-проект Symbiont

Одна из компаний Джек Ма всеми известного основателя Alibaba Group, направила некую сумму инвестиций в стартап проект блокчейна Symbiont.

Основная задачей стартап проекта Symbiont является разработать "Умный контракт", (Smart contracts). Сообщается, что новый Smart contracts будет максимально оптимизировать процессы на биржах в отношении как национальных, так и частных акций. Сумма инвестирования остается в секрете.

Президент Hundsun Technologies, Гуань Сяолань заявил, что выбор был сделан с нескольких стартапов, однако положительное решение было принято только по Symbiont. Они качественно отличаются от других первоклассной командой специалистов и делают профессиональные продукты на блокчейне. Основными приоритетами для стартапа будет являться анонимность данных пользователей и безопасность серфинга их софта.

Сама же компания Hundsun Technologies давно заявила о себе как качественный поставщик ПО для финансовых учреждений. Два года назад стартап Symbiont уже привлекал средства сумма которых составила около 1,25 миллионов долларов, а год назад следующий этап сбора средств уже добавил к капиталу еще 7 миллионов долларов. Общая стоимость стартапа составляет более 70 миллионов долларов. Предполагается, что все финансовые подразделения Alibaba Group в ближайшее время перейдут на блокчейн-технологию во всех своих проектах

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Старый Сегодня, 23:23
#2
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Re: Основатель Alibaba Group инвестирует в стартап Symbiont
и что же за блок чейн? биткоин или своя крипта?
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Метки
blockchain, инвестиции, стартап
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