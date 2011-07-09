GraceProfit - graceprofit.org

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 04.05.2017
RACEPROFIT- международный криптовалютный фонд, объединяющий под своим началом колоссальные капиталы крупных инвесторов со всего мира. При этом активно развивается такое направление, как частные инвестиции. Именно для этого и была создана данная инвестиционная платформа, в основе которой лежит идея сделать рынок инвестиций в криптовалюты доступным для каждого.
Изначально компания GRACEPROFIT развивалась как небольшой инвестиционный фонд, принимающий вклады от знакомых и коллег по бизнесу. Нами был накоплен колоссальный опыт, мы «прощупывали» множество перспективных направлений, среди которых такие как: торговля на Форексе, торговля на рынке драгоценных металлов, углеводородов и так далее. Однако, после появления такой валюты как биткоин, мы постепенно отошли от всех направлений, оставив только криптовалюты. Уже в самом начале становления биткоина нашим экспертным сообществом был распознан его огромный потенциал. На данный момент GRACEPROFIT является фактически криптофондом №1.
Инвестиционные планы: 36% за 72 часа.
Начисление каждый час, депозит включен в начисления
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 200000 руб
Реф-программа: 7-2-1%
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Оплата: Qiwi, Payeer, Perfect, Advcash, Yandex
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Name Server: CRUZ.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: CHRIS.NS.CLOUDFLARE.COM
Мой вклад:
Дата операции: 04 Май 2017 21:36
ID операции: 349840327
Тип операции: перевод
Магазин: graceprofit.org
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p