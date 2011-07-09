Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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GraceProfit - graceprofit.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 23:04
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,084
Благодарностей: 696
Записей в блоге: 4
УГ: 18
КП: 0.231
подарки
GraceProfit - graceprofit.org
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!











Старт проекта: 04.05.2017




RACEPROFIT- международный криптовалютный фонд, объединяющий под своим началом колоссальные капиталы крупных инвесторов со всего мира. При этом активно развивается такое направление, как частные инвестиции. Именно для этого и была создана данная инвестиционная платформа, в основе которой лежит идея сделать рынок инвестиций в криптовалюты доступным для каждого.

Изначально компания GRACEPROFIT развивалась как небольшой инвестиционный фонд, принимающий вклады от знакомых и коллег по бизнесу. Нами был накоплен колоссальный опыт, мы «прощупывали» множество перспективных направлений, среди которых такие как: торговля на Форексе, торговля на рынке драгоценных металлов, углеводородов и так далее. Однако, после появления такой валюты как биткоин, мы постепенно отошли от всех направлений, оставив только криптовалюты. Уже в самом начале становления биткоина нашим экспертным сообществом был распознан его огромный потенциал. На данный момент GRACEPROFIT является фактически криптофондом №1.




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Начисление каждый час, депозит включен в начисления
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 200000 руб
Реф-программа: 7-2-1%

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Оплата: Qiwi, Payeer, Perfect, Advcash, Yandex
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да



Name Server: CRUZ.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: CHRIS.NS.CLOUDFLARE.COM



Мой вклад:


Дата операции: 04 Май 2017 21:36
ID операции: 349840327
Тип операции: перевод
Магазин: graceprofit.org
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p

Описание счета: Translation room - 279





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Старый Сегодня, 23:11
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,025
Благодарностей: 10,970
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: GraceProfit - graceprofit.org
Цитата:
Сообщение от Мониторинг Хайпо... Посмотреть сообщение
SSL-сертификат: да

Name Server: CRUZ.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: CHRIS.NS.CLOUDFLARE.COM
надо ли говорить, что ссл на полгода=дешманский план клоуда и "домашний" скрипт админа?

я, наверное, это сочетание куда-то запишу и буду просто копировать - замахался набирать
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kodyaich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:23
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