Fuze привлекла $134 млн для корпоративной коммуникационной платформы для бизнеса

Компания облачных коммуникаций Fuze, ориентированная на корпоративные предприятия, дополнительно привлекла 30 миллионов долларов инвестиций, закрыв пятый раунд финансирования колоссальной суммой в 134 миллиона долларов.
Текущие венчурные инвестиции поступили через три месяца после того, как Fuze впервые объявила о привлечении $104 млн. В результате общая сумма полученного компанией финансирования достигла $334 млн.
Основанная в Массачусетсе в 2006 году под брендом ThinkingPhones, данная компания в прошлом году была переименована в Fuze, перенявши название стартапа занимающегося видеоконференциями, который она приобрела за год до этого. Сегодня Fuze сочетает в себе видеоконференции, SMS, мгновенные сообщения и голосовые вызовы на базе своей единой платформой, а также добавила в эту систему множество других инструментов, включая аналитику и идентификатор абонентов. Подобная технология также может быть успешно интегрирована в стороннее программное обеспечение, наподобие Zendesk, Salesforce и Gmail.
С дополнительными 30 миллионами долларов в своем капитале, полученными от публичного пенсионного фонда США, компания планирует удвоить свои усилия для ускоренного развития своего инновационного корпоративного продукта Fuze и продолжить международную экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки.
”Новые инвестиции от одного из крупнейших публичных пенсионных фондов в мире свидетельствуют о нашем огромном потенциале для создания на рынке лучшей коммуникационной платформы для бизнеса“, – заявил Стив Кокинос, соучредитель и исполнительный директор Fuze. ”Мы строим Fuze уже более десяти лет, и за последние 12 месяцев ИТ-директора крупных предприятий больше не задумываются над тем, стоит ли переносить свои коммуникации в облако, а уже решают, когда это именно это сделать“.
Fuze является потенциальным претендентом на первичное публичное размещение акций (IPO) в ближайшем будущем, хотя компания не сообщила, когда именно это произойдет. В своем недавнем интервью изданию Boston Business Journal Кокинос рассказал, что пятый инвестиционный раунд будет способствовать росту прибыли компании и ее выходу на IPO, добавив при этом, что 2018 год станет ключевым для Fuze.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://venturebeat.com/2017/05/04/u...funding-round/
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