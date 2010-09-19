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Fuze привлекла $134 млн для корпоративной коммуникационной платформы для бизнеса

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Fuze привлекла $134 млн для корпоративной коммуникационной платформы для бизнеса


Компания облачных коммуникаций Fuze, ориентированная на корпоративные предприятия, дополнительно привлекла 30 миллионов долларов инвестиций, закрыв пятый раунд финансирования колоссальной суммой в 134 миллиона долларов.

Текущие венчурные инвестиции поступили через три месяца после того, как Fuze впервые объявила о привлечении $104 млн. В результате общая сумма полученного компанией финансирования достигла $334 млн.

Основанная в Массачусетсе в 2006 году под брендом ThinkingPhones, данная компания в прошлом году была переименована в Fuze, перенявши название стартапа занимающегося видеоконференциями, который она приобрела за год до этого. Сегодня Fuze сочетает в себе видеоконференции, SMS, мгновенные сообщения и голосовые вызовы на базе своей единой платформой, а также добавила в эту систему множество других инструментов, включая аналитику и идентификатор абонентов. Подобная технология также может быть успешно интегрирована в стороннее программное обеспечение, наподобие Zendesk, Salesforce и Gmail.


С дополнительными 30 миллионами долларов в своем капитале, полученными от публичного пенсионного фонда США, компания планирует удвоить свои усилия для ускоренного развития своего инновационного корпоративного продукта Fuze и продолжить международную экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки.

”Новые инвестиции от одного из крупнейших публичных пенсионных фондов в мире свидетельствуют о нашем огромном потенциале для создания на рынке лучшей коммуникационной платформы для бизнеса“, – заявил Стив Кокинос, соучредитель и исполнительный директор Fuze. ”Мы строим Fuze уже более десяти лет, и за последние 12 месяцев ИТ-директора крупных предприятий больше не задумываются над тем, стоит ли переносить свои коммуникации в облако, а уже решают, когда это именно это сделать“.

Fuze является потенциальным претендентом на первичное публичное размещение акций (IPO) в ближайшем будущем, хотя компания не сообщила, когда именно это произойдет. В своем недавнем интервью изданию Boston Business Journal Кокинос рассказал, что пятый инвестиционный раунд будет способствовать росту прибыли компании и ее выходу на IPO, добавив при этом, что 2018 год станет ключевым для Fuze.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/04/u...funding-round/

https://text.ru/antiplagiat/590b760f75af4
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