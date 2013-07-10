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Старый Сегодня, 22:25
#1
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 04.05.2017
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Аналитика от MIDAS TRADE
Аналитический обзор и прогноз по паре EUR/USD на 04.05.2017
Главным событием вчерашнего торгового дня, безусловно, стало объявление итогов очередного заседания ФРС США. Как и предполагали многие участники рынка, ФРС оставили базовую ставку без изменений, причем проголосовали единогласно. Поскольку данное событие было весьма ожидаемым, реакция рынка была достаточно сдержанной. Единая европейская валюта легка просела, слегка обновив локальный минимум установленный позавчера. Таким образом мы плавно переходим к технической картине, а здесь на четырехчасовом графике у нас по-прежнему незакрытый достаточно большой ГЭП. Причем пока нет никаких сигналов на то, что в ближайшее время мы собираемся его закрывать. Давление на верхнюю область сопротивления в районе отметки 1.095 нарастает и вероятность пробоя данного уровня сейчас очень велика.

При этом если рассматривать среднесрочную картину, и посмотреть на дневной график, то здесь и вовсе перспективы роста выглядят достаточно радужными. Если результаты президентских выборов во Франции обойдутся без сюрпризов и победит Макрон, то мы сможем увидеть пару не только на уровне 1.1000 (этот уровень мы можем протестировать уже на этой неделе), но протестировать отметку 1.1300

Если рассматривать ситуацию более локально, то на часовом графике у нас есть сформированная в течении предыдущей торговой недели локальная область поддержки в районе уровня 1.0860, от которой ранее цена достаточно хорошо отскочила. Поэтому пока цена находится выше данного уровня более вероятным выглядит бычий сценарий. Но, здесь тоже есть свои трудности, мы никак не можем продавить сопротивление на уровне 1.095 если сегодня это удастся, быки откроют для себя очень хорошие перспективы для дальнейшего роста.
Но стоит так же обратить внимание на то, что текущая торговая неделя получается достаточно вялой, волатильность очень низкая, пара три дня торговалась в очень узком диапазоне, не превышающем 50 пунктов, поэтому, как альтернативный вариант, мы можем увидеть продолжение боковика в том же узком диапазоне. Развязку ждем в понедельник.

Из фундаментальных факторов наиболее значимым на сегодня является выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которое начнется в 19.30 по мск. Традиционно его выступления приводят к росту волатильности на рынке, потому будьте внимательны.

Всем успешного трейдинга, не забывайте соблюдать риски и торгуйте с одним из лучших форекс брокеров Midas Trade.
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов.
Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле.
Компания Midas Trade не несёт ответственности за результаты работы,
которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров
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