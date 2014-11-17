Adaptive Simulations привлек €1.5 миллиона для автоматизированного моделирования

Adaptive Simulations, расположенный в Стокгольме (Швеция) высокотехнологичный стартап, предлагающий услуги по полностью автоматизированному моделированию, получил 1,5 миллиона евро финансирования. Инвесторами выступили Creathor Venture и Karma Ventures.
Основанная в январе 2015 года и возглавляемая Себастьяном Десандом, выполняющим обязанности генерального директора, компания Adaptive Simulations предоставляет своим клиентам услуги по облачному, полностью автоматизированному потоковому моделированию, что позволит сократить цикл разработки продукта и время выхода на рынок, повысит точность и надежность, а также снизит стоимость. Высокие результаты обеспечиваются адаптивными алгоритмами, основанными на многолетних исследованиях в области численного анализа, информатики и вычислительной гидродинамики в Королевском технологическом институте в Стокгольме.
Доступность и простота использования системы позволяет разработчикам, инженерам, исследователям, новаторам и архитекторам без предварительных знаний в области вычислительной гидродинамики или моделирования провести потоковые испытания и улучшить дизайн их продукции. Адаптивные алгоритмы способны автоматизировать весь процесс моделирования. Это устраняет субоптимизацию из-за ошибки человека, повышает точность и снижает стоимость моделирования примерно на 70%. В своей работе система использует облачный доступ к одному из самых мощных компьютеров в Европе - Cray XC40 с максимальной производительностью почти 2 петафлопса.
Зародившаяся в Королевском технологическом институте, компания теперь готова к коммерциализации своей инновационной продукции в целевых отраслях, включая, среди прочего, автомобилестроение и строительство.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru