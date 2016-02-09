Polaris Partners закрыли свой 8-й фонд на $435 млн.
Бостонская венчурная фирма Polaris Partners сегодня сообщила о закрытии нового инвестиционного фонда - уже восьмого – в размере $435 млн. Со времени основания в 1996 году Polaris Partners собрала более $4,3 млрд.
Polaris Partners в основном инвестирует в технологии, биотехнологии и медицинские компании на всех стадиях роста и является одной из наиболее активных венчурных фирм в Массачусетсе. Она инвестировала почти $ 84 миллионов в 26 сделок в штате Массачусетс в 2015 году, Accor динь к исследованию Согласно Boston Business Journal в 2015 году Polaris Partners инвестировала почти $84 млн. в 26 компаний. Портфель активных инвестиций включает фирмы в себя ClearSky Data, Drizly, Iora Health, Localytics и Qstream.
Среди самых успешных инвестиций можно отметить инвестиции в технологическую фирму Akamai и фармацевтическую компанию Alnylam Pharmaceuticals.
«Привлечение капитала, само по себе, не является достижением для венчурных фирм или предпринимателей,» считает управляющий партнер фонда Дейв Барретт. «Что действительно важно, так это хорошая репутация и прочные партнерские отношения наряду с производительностью ".»
Барретт сказал, что последний сбор средств превысил первоначальную цель Polaris для фонда в размере $400 млн, и фирма уже начала делать инвестиции из новых средств.
В прошлом году к числу партнеров Polaris добавился Брендан Ханниган, бывший основатель компании по кибербезопасности Q1 Labs, которая балы куплена в 2011 году IBM.