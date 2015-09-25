zaharik1404



Пол: Мужской Регистрация: 25.09.2015 Сообщений: 4,667 Благодарностей: 515 УГ: 76 Записей в FX-блоге: 1204 Подписок: 3 КП: 0.066

Большой и мелкий депозит, есть ли разница для трейдера? Давайте поговорим о психологических барьерах, которые могут создавать размеры депозита для трейдера. Нет, с одной стороны все просто, кажется, соблюдаем правила форекс риск на сделку, держи его и не будет никаких проблем. Если подходить с чисто математической точки зрения, то при соблюдении рисков, размер депозита не имеет значения. Действительно, если соотношение риск прибыль 1 к 3 и риск на сделку, скажем, три процента, то какой бы депозит не был, при форекс депозит будет хоть сто долларов, или сто тысяч долларов. Но так ли все просто или есть все-таки дополнительные трудности? Я считаю, что есть и попытаюсь объяснить, почему я так думаю. Возможно, кто-то не согласится со мной, ну что же, на то и форум, с удовольствием почитаю любые мнения на этот счет.







Психологический барьер депозита.



Для начала стоит вспомнить, что любой депозит, это не просто циферки в терминале, это деньги. А так же не стоит забывать, что любой трейдер, который на рынке форекс не первые дни, понимает, что эти деньги можно тут потерять. И еще что не стоит забывать, в трейдинге очень важна дисциплина и психологический настрой форекс трейдера. Ну, все ведь знают, как может мешать трейдеру эмоциональность, страх, жадность, азарт, все это очень сильно влияет на результаты торговли, причем независимо от качества самой



А теперь представьте человека, месячный форекс доход которого, никогда не превышал 500 долларов. Мы даем ему депозит в сто штук вечнозеленых баксов, и он начинает торговать, с риском на сделку, ну пусть в 3 процента. С точки зрения манименеджмента такой риск вполне приемлем, при хорошем соотношении прибыльных и убыточных сделок, в системе. Но ведь в случае срабатывания стоп лосса трейдер потеряет 3000 долларов, а срабатывать он будет в любом случае, торговли на форекс без получения убытков не бывает. Да, относительно размера депозита это не критичные потери. Но относительно тех денег, к которым привык этот человек, по условиям это не более 500 долларов в месяц, такие потери в одной сделке просто громадные. А ведь в течение торговли трейдер будет постоянно то получать прибыльные сделки, то терять по три тысячи долларов. Это может создать дополнительный, психологический, прессинг на форекс трейдера.



Но если тому же трейдеру мы дадим депозит в 200 долларов, с таким же риском на сделку, три процента, это 6 долларов риска в каждой сделке, он будет торговать куда более спокойно. Трейдер привык к таким деньгам, он тратит их в ежедневной жизни, для него они не являются чем-то необычным. Психологический прессинг будет куда меньше. Отсюда можно сделать вывод, его, кстати, уже делал А. Элдер, в одной из своих лекций, к любым деньгам необходимо привыкать . Хотя с точки зрения математики риск одинаков, от размера депозита, форекс система торговли тоже одинакова, но результаты торговли могут быть разными. Все дело в том, что человек это не торговый робот, который работает по строго заданному алгоритму, на результат его деятельности может влиять эмоциональность.



Вспоминая свои примеры.



Могу сказать, что для меня это не теоретические рассуждения, в свое время я столкнулся с такой проблемой. Сначала я рассуждал логически, ну какая разница, если все равно, определяет все риск сделки от депозита. С математикой у меня все было нормально, на логику тоже никогда не жаловался, потому я считал, что размер депозита не имеет значения, если соблюдаешь риск менеджмент, то проблем не будет. Так вот, я здорово ошибся, забыв учесть свои эмоции. У меня были отличные результаты с не особо крупными депозитами, настолько отличные, что я получил под управление весьма крупные деньги. И знаете, я не смог справиться со своей эмоциональностью, и этот крупный депозит был потерян в итоге. Дело давнее довольно, но запомнил этот урок я хорошо. Потому решил написать эту статью, чтобы все имели в виду эту особенность человека и не допускали подобных ошибок. Ведь такие, крупные потери, могут надолго выбить человека из колеи.



Как с этим бороться.



Понятно, что наступив на грабли, я долго думал над всем этим и разработал некоторые правила, которые помогут трейдеру быстрее привыкнуть к новому размеру депозита и рискам форекс. Попробую рассказать о них. Если трейдер получает особо крупный депозит, с которым никогда раньше торговать ему не приходилось, лучше уменьшить максимально риски форекс. Ну, допустим, по торговой системе риск три процента на сделку, трейдер привык к форекс депозитам около 1000 долларов, то есть рискует в каждой сделке порядка 30 долларами. Допустим, ему в руки попадает депозит в 10 000 долларов, что в десять раз больше чем то, к чему он привык. Так вот, начать торговлю с новым депозитом лучше так, чтобы риск на одну сделку был не 300 долларов, как требует того правила манименеджмента, а порядка 60 долларов, то есть в два раза больше чем то, к чему привык трейдер. При таком подходе психологическое давление не будет большим, ведь депозит вырос очень сильно. Риск на сделку получится 0,6 процентов, ну ничего страшного, прибыль будет не особо большой, но уж поверьте, сохранить крупный депозит куда важнее, чем хватать большую прибыль.



А прибыль форекс тоже никуда не денется, поторговав некоторое время с таким риском и увидев, что результаты стабильны, можно увеличить риск, доведя его до одного процента. Если и с таким риском вы видите, что результаты стабильны, можно увеличивать его больше, доведя в конечном итоге до нужных, по торговой системе, трех процентов. Если на каком-то этапе вы увидели, что результат стал хуже, следует вернуться к уменьшенным рискам и продолжить торговлю с ними. После чего наращивать риски форекс более мелкими шагами и давая больше времени себе, чтобы привыкнуть к деньгам. Таким образом, вы сохраните форекс депозит и подготовите себя психологически к торговле с более крупными деньгами. Не стоит быть слишком самоуверенным, получив крупный депозит и гнаться сразу за большими прибылями, итог может быть печальным. А потратив не так много времени, вы сможете привыкнуть к новому депозиту и спокойно получать более крупную прибыль.



Ну, вот где то так я считаю, что думаете по этому поводу вы?



Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Нет, с одной стороны все просто, кажется, соблюдаем правила манименеджмента , есть определенныйна сделку, держи его и не будет никаких проблем. Если подходить с чисто математической точки зрения, то при соблюдении рисков, размер депозита не имеет значения. Действительно, если соотношение риск прибыль 1 к 3 и риск на сделку, скажем, три процента, то какой бы депозит не был, при стоп лоссе я потеряю три процента, а при тейк профите , заработаю 9 процентов. Пустьбудет хоть сто долларов, или сто тысяч долларов. Но так ли все просто или есть все-таки дополнительные трудности? Я считаю, что есть и попытаюсь объяснить, почему я так думаю. Возможно, кто-то не согласится со мной, ну что же, на то и форум, с удовольствием почитаю любые мнения на этот счет.Для начала стоит вспомнить, что любойА так же не стоит забывать, что любой трейдер, который нане первые дни, понимает, что эти деньги можно тут потерять. И еще что не стоит забывать, в трейдинге очень важна дисциплина и психологический настройНу, все ведь знают, как может мешать трейдеру эмоциональность, страх, жадность, азарт, все это очень сильно влияет на результаты торговли, причем независимо от качества самой торговой системы. А теперь представьте человека, месячныйкоторого, никогда не превышал 500 долларов. Мы даем ему депозит в сто штук вечнозеленых баксов, и он начинает торговать, с риском на сделку, ну пусть в 3 процента. С точки зрения манименеджмента такой риск вполне приемлем, при хорошем соотношении прибыльных и убыточных сделок, в системе. Но ведь в случае срабатывания стоп лосса трейдер потеряет 3000 долларов, а срабатывать он будет в любом случае,без получения убытков не бывает. Да, относительно размера депозита это не критичные потери. Но относительно тех денег, к которым привык этот человек, по условиям это не более 500 долларов в месяц, такие потери в одной сделке просто громадные. А ведь в течение торговли трейдер будет постоянно то получать прибыльные сделки, то терять по три тысячи долларов. Это может создать дополнительный, психологический, прессинг наНо если тому же трейдеру мы дадим депозит в 200 долларов, с таким же риском на сделку, три процента, это 6 долларов риска в каждой сделке, он будет торговать куда более спокойно. Трейдер привык к таким деньгам, он тратит их в ежедневной жизни, для него они не являются чем-то необычным. Психологический прессинг будет куда меньше. Отсюда можно сделать вывод, его, кстати, уже делал А. Элдер, в одной из своих лекций,. Хотя с точки зрения математики риск одинаков, от размера депозита,торговли тоже одинакова, но результаты торговли могут быть разными. Все дело в том, что человек это не торговый робот, который работает по строго заданному алгоритму,Могу сказать, что для меня это не теоретические рассуждения, в свое время я столкнулся с такой проблемой. Сначала я рассуждал логически, ну какая разница, если все равно, определяет всеот депозита. С математикой у меня все было нормально, на логику тоже никогда не жаловался, потому я считал, что размер депозита не имеет значения, если соблюдаешь риск менеджмент, то проблем не будет. Так вот, я здорово ошибся, забыв учесть свои эмоции. У меня были отличные результаты с не особо крупными депозитами, настолько отличные, что я получил под управление весьма крупные деньги. И знаете, я не смог справиться со своей эмоциональностью, и этот крупный депозит был потерян в итоге. Дело давнее довольно, но запомнил этот урок я хорошо. Потому решил написать эту статью, чтобы все имели в виду эту особенность человека и не допускали подобных ошибок. Ведь такие, крупные потери, могут надолго выбить человека из колеи.Понятно, что наступив на грабли, я долго думал над всем этим и разработал некоторые правила, которые помогут трейдеру быстрее привыкнуть к новому размеру депозита и. Попробую рассказать о них. Если трейдер получает особо крупный депозит, с которым никогда раньше торговать ему не приходилось, лучше уменьшить максимально. Ну, допустим, по торговой системе риск три процента на сделку, трейдер привык коколо 1000 долларов, то есть рискует в каждой сделке порядка 30 долларами. Допустим, ему в руки попадает депозит в 10 000 долларов, что в десять раз больше чем то, к чему он привык. Так вот, начать торговлю с новым депозитом лучше так, чтобы риск на одну сделку был не 300 долларов, как требует того правила манименеджмента, а порядка 60 долларов,При таком подходе психологическое давление не будет большим, ведь депозит вырос очень сильно. Риск на сделку получится 0,6 процентов, ну ничего страшного, прибыль будет не особо большой, но уж поверьте,тоже никуда не денется, поторговав некоторое время с таким риском и увидев, что результаты стабильны, можно увеличить риск, доведя его до одного процента. Если и с таким риском вы видите, что результаты стабильны, можно увеличивать его больше, доведя в конечном итоге до нужных, по торговой системе, трех процентов. Если на каком-то этапе вы увидели, что результат стал хуже, следует вернуться к уменьшенным рискам и продолжить торговлю с ними. После чего наращиватьболее мелкими шагами и давая больше времени себе, чтобы привыкнуть к деньгам. Таким образом, вы сохранитеи подготовите себя психологически к торговле с более крупными деньгами. Не стоит быть слишком самоуверенным, получив крупный депозит и гнаться сразу за большими прибылями, итог может быть печальным. А потратив не так много времени, вы сможете привыкнуть к новому депозиту и спокойно получать более крупную прибыль.Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

ICE FX: прозрачность, защита капитала инвестора, прибыльные продукты На правах рекламы

__________________