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Стартап Fastdata.io привлек $1,5 млн для мгновенной обработки потоковых данных

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Стартап Fastdata.io привлек $1,5 млн для мгновенной обработки потоковых данных


Стартап Fastdata.io, занимающийся обработкой потоковых данных в режиме реального времени, заявил о привлечении $1,5 млн. от компании Nvidia и других инвесторов.

Стартап разработал программный процессор для обработки потоковых данных, который может использовать графические процессоры (GPU) для ускорения практически любой обработки данных в режиме реального времени. И он может ускорять эту обработку примерно в три раза быстрее, чем другие конкурирующие потоковые системы, такие как Apache Spark.

Базирующийся в Санта-Монике, штат Калифорния, Fastdata.io планирует использовать полученное финансирование для дальнейшего развития своего продукта, маркетинговых целей и расширения штата сотрудников. Руководителем компании является Ален Капалик, у которого имеется огромный опыт в разработке низкоуровневого ядра для торговых финансовых систем и передовых технологий кибербезопасности.

”В прошлом мне уже приходилось делать обработку данных в режиме реального времени для обеспечения безопасности и для торговых финансовых систем“, – сообщил Капалик. ”Мы разрабатываем уникальное программное обеспечение, которое сможет ускорить все рабочие процессы в режиме реального времени“.

”Сегодня многие компании имеют проблемы с безопасностью“, – отметил Капалик. ”Если вас беспокоят хакеры, тогда вы должны быть в курсе всех событий в режиме реального времени“. При этом он заявил, что компания может ускорить обработку потоковых данных в 2,5-3 раза больше, чем его главный конкурент Spark.

Fastdata.io разработал уникальное программное обеспечение для высокопроизводительных вычислений под названием FDIO Engine, которое использует возможности параллельной обработки данных у графических процессоров, чтобы обеспечить максимально оперативную обработку больших объемов данных. Капалик сообщил, что это действительно позволяет ускорить обработку информации в режиме реального времени для приложений, которые ориентированы на финансы, предупреждение мошенничества, безопасность, искусственный интеллект, машинное обучение, виртуальную и дополненную реальность, беспилотное вождение автомобилей и «Интернет вещей».


Вице-президент по развитию бизнеса Nvidia Джефф Хербст во время своего интервью изданию VentureBeat сообщил следующее: ”Мы были в большом восторге от этого продукта и от того, что он может делать с графическими процессорами. В мире огромное количество данных, причем за последние шесть месяцев их было создано больше, чем за предыдущие 1000 лет. Многие из них не могут быть обработаны в режиме реального времени. Если Fastdata.io сможет это сделать, тогда это решит огромную проблему, которая присутствует в индустрии обработки данных“.

Это программное обеспечение также позволит снизить требования к энергопотреблению в центрах обработки данных более чем на 90%, независимо от того, работает ли оно в общедоступном облаке или на частных серверах. Это новый уровень эффективности, который позволит сэкономить миллиарды долларов на расходах на электроэнергию, а также поможет многим компаниям значительно сократить выбросы углекислого газа.

Сотрудники Fastdata.io выступят на Технологической конференции, которая будет проходить 8-11 мая 2017 года в Сан-Хосе, штат Калифорния. Компания Fastdata.io была основана в 2016 году, и сейчас в ней работает 10 сотрудников. Текущим летом будет запущена бета-версия ее уникального продукта.

Nvidia инвестировала средства и в другие проекты, которые занимаются решением данной задачи, к примеру, MapD и Datalogue. Кроме того, в прошлом году компания Nvidia значительно увеличила свои инвестиции в AI-стартапы.

”Мы сейчас работаем над решением важной проблемы и подходим к этому процессу с разных сторон, поэтому искусственный интеллект и графические процессоры смогут нам в этом серьезно помочь“, – отметил Хербст.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/04/n...p-fastdata-io/

https://text.ru/antiplagiat/590b64d45d1b7
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