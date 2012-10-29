Важная информация Результаты опроса : В чем вы измеряете свою прибыль? В долларах. 0 0% В пунктах. 0 0% В процентах от депозита. 1 100.00%

Ответить Первый пост Сегодня, 21:53 Сегодня, 21:53 Сегодня, 21:33 #1 zaharik1404



Пол: Мужской Регистрация: 25.09.2015 Сообщений: 4,666 Благодарностей: 515 УГ: 76 Записей в FX-блоге: 1204 Подписок: 3 КП: 0.066 Так выгоден ли форекс? как заработать на форекс? Очень многих интересует он. Вы задавали себе такой вопрос? Собственно это неудивительно, человеку всегда интересно насколько выгоден тот или иной вид деятельности. Причем многие пытаются узнать, сколько трейдеры зарабатывают в месяц в долларах. Мне кажется, что такие вопросы идут от неких стереотипов мышления, ну привык человек, что на работе ему платят ежемесячную зарплату. Вот и на форекс переносит данный стереотип. Но это рынок, тут нет строго лимитированной зарплаты, потому, такие вопросы, я думаю, не вполне корректны. Но давайте рассмотрим все по порядку.







В чем измеряется прибыль на форекс, в деньгах?



Действительно, в чем ее лучше измерять, чтобы ответить, наконец, на вопрос, сколько можно и как заработать на форекс? Понятно, что люди привыкли такие вещи измерять в деньгах, если мы говорим о форекс, то коль депозиты тут чаще всего в долларах, ну и прибыль измерить все хотят тоже в них, в вечно зеленых. На мой взгляд, это неверно, потому что прибыль ведь будет сильно зависеть от того, какой депозит трейдер положил на свой счет. Ну, давайте рассмотрим такой пример, вы спрашиваете у трейдера, сколько он зарабатывает, он отвечает, что тысячу долларов, много это? Невозможно ответить, потому что не стоит забывать, на рынке можно не только заработать, но и потерять. Если трейдер зарабатывает эту тысячу, имея депозит, ну скажем, в три тысячи долларов, то это неплохо, а если в сто тысяч? Согласитесь, уже не так радужно выглядит, ведь если что случится, то потеряет трейдер несопоставимо больше, чем зарабатывает. Получается, что в деньгах прибыль измерять не совсем верно.



А может быть в пунктах?



Некоторые трейдеры, говоря о своей прибыли, любят выражать ее в пунктах. Имеется в виду, что трейдер схватил прибыль по сделке и при этом цена на паре, на которой он торговал, прошла определенное расстояние, оно измеряется в пунктах. Вот эти пункты часто и считают прибылью, на форумах часто можно прочитать, как трейдеры пишут, что заработали или потеряли определенное количество пунктов. На мой взгляд, это тоже не особо верно, такое выражение прибыли не информативно. Во-первых, на разных инструментах стоимость пункта форекс различная, зависит от того прямая котировка или обратная, это если на парах с долларом, а уж на кроссах так тем более цена пункта разная. А во-вторых, и это самое главное, если трейдер говорит, что заработал 100 пунктов, например, неизвестно ведь чем он при этом рисковал. Если форекс входа, а риск в каждой сделке, выраженный в пунктах, был, скорей всего, разным.



Я думаю, в процентах будет самое оно.



Вот так, я считаю, что лучше всего будет выражать прибыль трейдера в процентах от депозита. Это наиболее профессионально. При этом, есть такое понятие, как просадка, она показывает насколько уменьшался форекс депозит трейдера за определенный период. Выражается она тоже в процентах. Зная эти показатели очень просто высчитать, насколько прибылен тот или иной трейдер. Приведем пример, трейдер увеличил свой депозит, за определенный период, на 30 процентов, но просадка, за тот же период, составила 60 процентов. Думаю, сразу видно, что такой показатель не особо интересен, потому что риск потерять превышает в два раза возможность заработать. Вот если бы, та же прибыль, в 30 процентов, была получена при просадке в 5 или 10 процентов, это было куда более результативно. Потому любому трейдеру стоит привыкать выражать свою прибыль, полученную за определенный период, в процентах от депозита, с которым он торговал.



Так сколько же можно получить прибыли на форекс?



Коль мы определились, в чем выражать прибыль лучше всего, давайте попробуем, наконец, ответить на этот вопрос. Отталкиваться мы будем от рисков и просадок. Учитывая то, что соотношение прибыль к риску будет неплохим, если оно равно или лучше чем 2 к 1. А так же то, что безопасная просадка, на мой взгляд, лежит в пределах 5 – 15 процентов, прибыль порядка 10 – 30 процентов может считаться очень хорошей. Цифры эти приблизительны, потому что многое зависит от размера депозита, чем он больше, тем меньше хочется им рисковать и, следовательно, на меньший процент прибыли рассчитывает трейдер форекс. Так же не стоит забывать, что рынок это не станок, а трейдер не токарь, у которого есть план, выдавать каждый месяц определенное количество болтов. Это значит, что получать каждый месяц одинаковую прибыль форекс весьма сложно. Каждый месяц ситуация на рынке форекс может быть лучше или хуже для торговой системы трейдера и некоторые периоды могут быть убыточными. Стремление к слишком высокой прибыльности, скажем 50 или даже 100 процентов ежемесячно, обычно заканчивается плачевно для депозита.



Что делать, если депозит небольшой?



В самом деле, многие могут сказать, автор, что толку мне от твоих 10 процентов, если у меня всего сто долларов на депозите? Таким трейдерам я могу сказать, а разве потерять эти сто долларов будет приятнее? А ведь такой сценарий наиболее вероятен, если вы погонитесь за большими прибылями с небольшим депозитом форекс. Так что же действительно делать? Да все просто, попробуйте показать стабильную прибыль, даже на таком депозите, уверяю вас, деньги найдутся. На рынке очень мало трейдеров, которые умеют получать стабильно прибыль, если вы сможете это делать, инвесторы не обойдут вас вниманием. Стоит запомнить главное, чем дольше и чем стабильнее вы получаете прибыль с рынка, тем большим капиталом вы будете управлять. Там уже просто неважно, 5 процентов вы получаете прибыли в месяц или 10. Если вы делаете это стабильно, без высоких рисков для инвестора, вас закидают так деньгами, что даже 5 процентов будет весьма внушительной суммой. Но если вы будете каждый раз пытаться получить сверх прибыли от своих ста долларов, вы ничего в итоге не добьетесь, кроме того, что будете терять все новые и новые депозиты. Даже если иногда вам удастся выхватить хорошую прибыль, это будет не так часто и особо богатым она вас не сделает.



Вот где то так я думаю о том, сколько же можно зарабатывать на форекс, что думаете по этому поводу вы?



Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Очень часто встречаю такой вопрос на форумах. Сколько можно и? Очень многих интересует он. Вы задавали себе такой вопрос? Собственно это неудивительно, человеку всегда интересно насколько выгоден тот или иной вид деятельности. Причем многие пытаются узнать,в месяц в долларах. Мне кажется, что такие вопросы идут от неких стереотипов мышления, ну привык человек, что на работе ему платят ежемесячную зарплату. Вот и на форекс переносит данный стереотип. Но это рынок, тут нет строго лимитированной зарплаты, потому, такие вопросы, я думаю, не вполне корректны. Но давайте рассмотрим все по порядку.Действительно, в чем ее лучше измерять, чтобы ответить, наконец, на вопрос, сколько можно и? Понятно, что люди привыкли такие вещи измерять в деньгах, если мы говорим о форекс, то коль депозиты тут чаще всего в долларах, ну и прибыль измерить все хотят тоже в них, в вечно зеленых. На мой взгляд, это неверно, потому что прибыль ведь будет сильно зависеть от того, какой депозит трейдер положил на свой счет. Ну, давайте рассмотрим такой пример, вы спрашиваете у трейдера, сколько он зарабатывает, он отвечает, что тысячу долларов, много это? Невозможно ответить, потому что не стоит забывать,Если трейдер зарабатывает эту тысячу, имея депозит, ну скажем, в три тысячи долларов, то это неплохо, а если в сто тысяч? Согласитесь, уже не так радужно выглядит, ведь если что случится, то потеряет трейдер несопоставимо больше, чем зарабатывает. Получается, что в деньгах прибыль измерять не совсем верно.Некоторые трейдеры, говоря о своей прибыли, любят выражать ее в пунктах. Имеется в виду, что трейдер схватили при этом цена на паре, на которой он торговал, прошла определенное расстояние, оно измеряется в пунктах. Вот эти пункты часто и считают прибылью, на форумах часто можно прочитать, как трейдеры пишут, что заработали или потеряли определенное количество пунктов. На мой взгляд, это тоже не особо верно, такое выражение прибыли не информативно. Во-первых, на разных инструментах стоимостьразличная, зависит от того прямая котировка или обратная, это если на парах с долларом, а уж на кроссах так тем более цена пункта разная. А во-вторых, и это самое главное, если трейдер говорит, что заработал 100 пунктов, например, неизвестно ведь чем он при этом рисковал. Если стоп лосс при этом был 20 пунктов, то это чудесная прибыль, а если 200, то уже не особо. Так что прибыль, выраженная в пунктах, не особо информативная. Если трейдер скажет, что я получил за месяц 1000 пунктов, невозможно высчитать, чем он рисковал. Ведь прибыль получена не от одного, а риск в каждой сделке, выраженный в пунктах, был, скорей всего, разным.Вот так, я считаю, что лучше всего будет выражать прибыль трейдера вЭто наиболее профессионально. При этом, есть такое понятие, как просадка, она показывает насколько уменьшалсятрейдера за определенный период. Выражается она тоже в процентах. Зная эти показатели очень просто высчитать, насколько прибылен тот или иной трейдер. Приведем пример, трейдер увеличил свой депозит, за определенный период, на 30 процентов, но просадка, за тот же период, составила 60 процентов. Думаю, сразу видно, что такой показатель не особо интересен, потому что риск потерять превышает в два раза возможность заработать. Вот если бы, та же прибыль, в 30 процентов, была получена при просадке в 5 или 10 процентов, это было куда более результативно.Коль мы определились, в чем выражать прибыль лучше всего, давайте попробуем, наконец, ответить на этот вопрос. Отталкиваться мы будем от рисков и просадок. Учитывая то, что соотношение прибыль к риску будет неплохим, если оно равно или лучше чем 2 к 1. А так же то, что безопасная просадка, на мой взгляд, лежит в пределах 5 – 15 процентов, прибыль порядка 10 – 30 процентов может считаться очень хорошей. Цифры эти приблизительны, потому что многое зависит от размера депозита, чем он больше, тем меньше хочется им рисковать и, следовательно, на меньший процент прибыли рассчитывает. Так же не стоит забывать, что рынок это не станок, а трейдер не токарь, у которого есть план, выдавать каждый месяц определенное количество болтов. Это значит, что получать каждый месяц одинаковуювесьма сложно. Каждый месяц ситуация наможет быть лучше или хуже для торговой системы трейдера и некоторые периоды могут быть убыточными.В самом деле, многие могут сказать, автор, что толку мне от твоих 10 процентов, если у меня всего сто долларов на депозите? Таким трейдерам я могу сказать, а разве потерять эти сто долларов будет приятнее? А ведь такой сценарий наиболее вероятен, если вы погонитесь за большими прибылями с небольшим. Так что же действительно делать? Да все просто, попробуйте показать стабильную прибыль, даже на таком депозите, уверяю вас, деньги найдутся. На рынке очень мало трейдеров, которые умеют получать стабильно прибыль, если вы сможете это делать, инвесторы не обойдут вас вниманием. Стоит запомнить главное, чем дольше и чем стабильнее вы получаете прибыль с рынка, тем большим капиталом вы будете управлять. Там уже просто неважно, 5 процентов вы получаете прибыли в месяц или 10. Если вы делаете это стабильно, без высоких рисков для инвестора, вас закидают так деньгами, что даже 5 процентов будет весьма внушительной суммой. Но если вы будете каждый раз пытаться получить сверх прибыли от своих ста долларов, вы ничего в итоге не добьетесь, кроме того, что будете терять все новые и новые депозиты.Вот где то так я думаю о том, сколько же можно зарабатывать на форекс, что думаете по этому поводу вы?Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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