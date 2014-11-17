Spirohome привлекла инвестиции для разработки персонального спирометра

Spirohome, расположенная в Анкаре (Турция) компания в области цифрового здравоохранения, получила инвестиции в посевном раунде финансирования. Привлеченная сумма не разглашается. Среди инвесторов были компании ACT Venture Partners и 500 Istanbul, венчурный фонд, специализирующийся на ранних стадиях финансирования и имеющий отношение к базирующейся в Кремниевой Долине сети 500 Startups.
Компания будет использовать полученные средства для дальнейшего развития своей платформы, расширения команды, подачи заявки на знак CE (единственный знак соответствия европейским стандартам и Директивам), а также заявки на процесс регулирования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Под руководством Мертана Озтюрка (соучредитель и генеральный директор) и Керема Ясара (соучредитель и технический директор), Spirohome предлагает платформу для отслеживания и управления состоянием пациентов при таких недугах, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких и кистозный фиброз. Также такая платформа представляет интерес для людей, которые хотят быть в курсе состояния своих легких без частых визитов в медицинские учреждения.
Решение, включающее в себя персональный смарт-спирометр, интегрированное мобильное приложение и веб-платформу для пациентов и медицинских работников, позволяет пациентам отслеживать свое состояние и предотвращать приступы болезни, избегая ненужных посещений больниц, а следовательно, экономить денежные средства, которые пришлось бы платить за консультации. Запатентованная технология личного спирометра работает по принципу ультразвукового измерения потока, что позволяет определить состояние легких с медицинской точностью без необходимости обслуживания или калибровки устройства при персональном использовании. Кроме того, спирометр можно комплектовать заменяемыми частями и он имеет стильный внешний вид. Ориентировочная цена устройства составляет 99 евро.
Уникальность
Специально для mmgp.ru