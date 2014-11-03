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Почему опасно инвестировать без цели?

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Аватар Александра 81
 
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Почему опасно инвестировать без цели?
Ну почему я постоянно теряю деньги?
А цель ты поставил?
Александра 81


Учет личных доходов и грамотное распределение – это половина проделанного пути к финансовой свободе. Инвестирование всегда способствовало сокращению этой дороги минимум на четверть процента. Казалось бы, что может быть проще? Отыщи толкового партнера, самостоятельно все детально изучи и спокойно выводи прибыль, полученную пассивным путем. Но не тут-то было. 80% вкладчиков больше теряют депозитов во всяких проектах, нежели что-то возвращают. Почему так происходит? Все легко объяснимо. Если не поставить цель, новые суммы денег никогда не придут в кошелек.


Когда человек становится плохим инвестором?

К примеру, человека заинтересовал какой-то проект, и он даже без особых усилий выделил средства для вложения. Ради интереса и получения халявных денег пополнил счет. И так успешно повторил свои действия несколько раз. Ну и что здесь плохого, спросите вы? С одной стороны, вроде бы ничего. Только это не инвестирование, а игра. Если четко не понимать своих действий, а всего лишь слепо копировать поступки гуру, то можно прийти в тупик. Вложения – серьезный инструмент. Это не банальное получение приятного дохода, а реализация личных финансовых намерений. Кто с самого начала ставит неправильную цель, тот не сможет грамотно составить инвестиционный портфель и контролировать его.

Почему опасно инвестировать без цели?

Сколотить целое состояние начинающему инвестору личные вложения не помогут, зато реализовать ту же самую финансовую цель будет под силу. Личное намерение будет стержнем, который станет надежной преградой от развития паники и хаотических, поспешных действий. Только оно позволит устанавливать сроки размещения депозита в том или ином инструменте. Только финансовой цели будет под силу мотивировать и не бросать все на полпути, когда маленький депозит достаточно медленными темпами станет увеличиваться.

А так как на чужих ошибках не у всех получается учиться, потому что только через собственную боль истина доходит, то лучше дельных советов придерживаться, чтобы лоб оставался целым и мысли в голове не туманились. И начать, желательно, с составления таблицы своих финансовых целей. Затем последует их денежная оценка и сроки реализации. Именно от последнего будет зависеть, какие виды инструментов понадобятся для вашего инвестиционного портфеля:

• Краткосрочные;
• Среднесрочные;
• Проекты для длительных вложений.

Данные таблицы у каждого инвестора будут разными. Здесь шаблон никак не составишь. Но именно от этих данных будет зависеть выделение долей в портфеле.

Вторым шагом будет выделение нужных сумм и психологический настрой, что их вы можете никогда не вернуть обратно. Это не касается исключительно хайп-проектов. Последние годы показали, что даже банковским учреждениям уже нельзя доверять как раньше, то что тогда можно говорить об акциях компаний, паях ПИФов, стартапах, всевозможных онлайн-проектах? Если психологически себя не подготовить, то будете каждую свободную минуту интересоваться итогами своих вложений и морально себя измотаете.

Третьим шагом станет подбор инструментов для портфеля. Здесь проявите максимальную внимательность. Если вы, к примеру, решили за пару месяцев прокрутить деньги, выделенные для отпуска, то лучше не покупайте акции или паи, так как за два месяца эти инструменты вам прибыли практически не принесут. В этом случае проще раскидать деньги по недельным инструментам или не заморачиваться, а открыть банковский депозит. Долгосрочные инструменты, как и среднесрочные, необходимо таким образом подбирать, чтобы они успели принести ожидаемый процент прибыли к намеченному сроку.

Зачем понадобился этот инструмент именно вам?

Начинающие инвесторы, почему-то, в хаотическом порядке подбирают для своего портфеля инструменты. И при этом задают один и тот же вопрос: выгодно ли сейчас в это деньги вкладывать? Честно признаться, некорректный вопрос, так как надо осознавать, зачем вам понадобилось инвестировать именно в этот инструмент.

В завершение

Выберите со своей таблицы хотя бы одну финансовую цель и постарайтесь самостоятельно подобрать для нее инструмент. Только когда все получится, и выделенный депозит вместе с прибылью будет у вас на руках, можете спокойно формировать полноценный портфель с разными долями. Не волнуйтесь. У вас все получится, если станете себе постоянно напоминать: зачем вы решили стать инвестором.

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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru


А как вы начинали процесс инвестирования: хаотически или целенаправленно?
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Последний раз редактировалось Александра 81; Сегодня в 21:21.
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