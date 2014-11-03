Ну почему я постоянно теряю деньги?
А цель ты поставил?
Александра 81
Учет личных доходов и грамотное распределение – это половина проделанного пути к финансовой свободе. Инвестирование всегда способствовало сокращению этой дороги минимум на четверть процента. Казалось бы, что может быть проще? Отыщи толкового партнера, самостоятельно все детально изучи и спокойно выводи прибыль, полученную пассивным путем. Но не тут-то было. 80% вкладчиков больше теряют депозитов во всяких проектах, нежели что-то возвращают. Почему так происходит? Все легко объяснимо. Если не поставить цель, новые суммы денег никогда не придут в кошелек
.
Когда человек становится плохим инвестором?
К примеру, человека заинтересовал какой-то проект, и он даже без особых усилий выделил средства для вложения. Ради интереса и получения халявных денег пополнил счет.
И так успешно повторил свои действия несколько раз. Ну и что здесь плохого, спросите вы? С одной стороны, вроде бы ничего. Только это не инвестирование, а игра. Если четко не понимать своих действий, а всего лишь слепо копировать поступки гуру, то можно прийти в тупик. Вложения – серьезный инструмент
. Это не банальное получение приятного дохода, а реализация личных финансовых намерений. Кто с самого начала ставит неправильную цель, тот не сможет грамотно составить инвестиционный портфель и контролировать его.
Почему опасно инвестировать без цели?
Сколотить целое состояние начинающему инвестору личные вложения не помогут, зато реализовать ту же самую финансовую цель будет под силу
. Личное намерение будет стержнем, который станет надежной преградой от развития паники и хаотических, поспешных действий. Только оно позволит устанавливать сроки размещения депозита в том или ином инструменте. Только финансовой цели будет под силу мотивировать и не бросать все на полпути, когда маленький депозит достаточно медленными темпами станет увеличиваться.
А так как на чужих ошибках не у всех получается учиться, потому что только через собственную боль истина доходит, то лучше дельных советов придерживаться, чтобы лоб оставался целым и мысли в голове не туманились. И начать, желательно, с составления таблицы своих финансовых целей.
Затем последует их денежная оценка и сроки реализации. Именно от последнего будет зависеть, какие виды инструментов понадобятся для вашего инвестиционного портфеля:
• Краткосрочные;
• Среднесрочные;
• Проекты для длительных вложений.
Данные таблицы у каждого инвестора будут разными. Здесь шаблон никак не составишь. Но именно от этих данных будет зависеть выделение долей в портфеле.
Вторым шагом
будет выделение нужных сумм и психологический настрой, что их вы можете никогда не вернуть обратно. Это не касается исключительно хайп-проектов. Последние годы показали, что даже банковским учреждениям уже нельзя доверять как раньше, то что тогда можно говорить об акциях компаний, паях ПИФов, стартапах, всевозможных онлайн-проектах? Если психологически себя не подготовить, то будете каждую свободную минуту интересоваться итогами своих вложений и морально себя измотаете.
Третьим шагом
станет подбор инструментов для портфеля. Здесь проявите максимальную внимательность. Если вы, к примеру, решили за пару месяцев прокрутить деньги, выделенные для отпуска, то лучше не покупайте акции или паи, так как за два месяца эти инструменты вам прибыли практически не принесут. В этом случае проще раскидать деньги по недельным инструментам или не заморачиваться, а открыть банковский депозит. Долгосрочные инструменты, как и среднесрочные, необходимо таким образом подбирать, чтобы они успели принести ожидаемый процент прибыли к намеченному сроку.
Зачем понадобился этот инструмент именно вам?
Начинающие инвесторы, почему-то, в хаотическом порядке подбирают для своего портфеля инструменты. И при этом задают один и тот же вопрос: выгодно ли сейчас в это деньги вкладывать? Честно признаться, некорректный вопрос, так как надо осознавать, зачем вам понадобилось инвестировать именно в этот инструмент.
В завершение
Выберите со своей таблицы хотя бы одну финансовую цель и постарайтесь самостоятельно подобрать для нее инструмент. Только когда все получится, и выделенный депозит вместе с прибылью будет у вас на руках, можете спокойно формировать полноценный портфель с разными долями. Не волнуйтесь. У вас все получится, если станете себе постоянно напоминать: зачем вы решили стать инвестором
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Автор: Александра 81
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А как вы начинали процесс инвестирования: хаотически или целенаправленно?