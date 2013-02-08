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Таможня не дает добро Xiaomi.

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Старый Сегодня, 21:01
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
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Таможня не дает добро Xiaomi.

Посылки с телефонами, планшетами и прочими гаджетами от Xiaomi, заказанными россиянами в иностранных интернет-магазинах, таможня отправляет обратно продавцу. Эксперты считают действия таможенников произволом и подозревают в сговоре с дилерами, которые продают эти же устройства на территории России в полтора—два раза дороже.
Первые задержки смартфонов на таможне, судя по постам в соцсетях, начались в начале апреля, сейчас стало понятно, что явление не исключительное, а массовое. Причем, если в начале речь шла только о возврате смартфонов Xiaomi, то сейчас разворачивают посылки и с другими устройствами.

Если Вы против таких действий таможенников можете подписать петицию здесь.
Полную статью можно прочесть перейдя по ссылке на источник.

Источник.
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Старый Сегодня, 21:13
#2
Специалист
 
Имя: Виктор
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
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КП: 0.323
Re: Таможня не дает добро Xiaomi.
Цитата:
От таможни ответ пришел занимательный. Судя по нему, товарный знак Xiaomi включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности на основании обращения правообладателя. С учетом того, что к компетенции таможенных органов не относится признание товаров контрафактными, то таможня уведомила представителя правообладателя Xiaomi в России ООО «Смарт Оранж» о ввозе телефона на территорию Евразийского экономического союза. «Смарт Оранж» в свою очередь ответил, что данный товар обладает признаками контрафактности, и возражает против его ввоза.
В другом случае Кольцовская таможня ФТС приравняла устройство к шифровальным (криптографическим) средствам, ввоз которых в Россию ограничен. Федеральная таможенная служба оперативно прокомментировать ситуацию не смогла.
Причины для возврата фееричны.
gutov вне форума  
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