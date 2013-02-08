Таможня не дает добро Xiaomi.

Посылки с телефонами, планшетами и прочими гаджетами от Xiaomi, заказанными россиянами в иностранных интернет-магазинах, таможня отправляет обратно продавцу. Эксперты считают действия таможенников произволом и подозревают в сговоре с дилерами, которые продают эти же устройства на территории России в полтора—два раза дороже.
Первые задержки смартфонов на таможне, судя по постам в соцсетях, начались в начале апреля, сейчас стало понятно, что явление не исключительное, а массовое. Причем, если в начале речь шла только о возврате смартфонов Xiaomi, то сейчас разворачивают посылки и с другими устройствами.
Если Вы против таких действий таможенников можете подписать петицию здесь.
Полную статью можно прочесть перейдя по ссылке на источник.
Источник.