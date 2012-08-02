veranika55 Профессионал

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Самые красивые и необычные банкноты мира







Лучшей банкнотой 2011 года коллекционерами была признана 10 000 тенге из Казахстана. Больше всего специалистов банкнота поразила своим дизайном. В соревновании на лучшую купюру мира она победила 100 канадских долларов и 100 гибралтарских фунтов.







100 крон из Норвегии претендует на звание лучшей банкноты мира в 2017 году. Основным преимуществом банкноты считается смысловой рисунок, изображенный на ней. Для Норвегии море и все, что с ним связано имеет первостепенное значение.







100 фунтов из Гибралтара уже проиграли в 2011 году тенге из Казахстана и вот теперь они претендуют на звание лучшей купюры 2017 года, наряду с банкнотой из Норвегии. Чтобы дать банкноте больше шансов по сравнению с 2011 годом через нее пропустили металлическую нить из пластина. В российских купюрах тоже есть такие нити.







1000 рупий из Мальдив попали в финал в 2016 году. И хотя купюра не может похвастаться техническими новшествами и специальной защитой, зато она имеет очень красивый дизайн, который по достоинству оценили судьи.







100 песо из Мексики также претендует на лучшую банкноту 2017 года.







50 франков из Швейцарии была признана лучшей в 2016 году благодаря своей надежности (защищенности от подделок) и красоте. Впервые за 20 лет банкнота обновилась и сразу же такой результат. При изготовлении банкноты использовалась уникальная технология Durasafe, которая позволяет склеивать в одно целое три слоя банкноты, которые состоят из разных материалов.







500 песо из Аргентины вышло в финал в 2016 году. Больше всего в банкноте привлекает яркий и красочный дизайн с ягуаром во главе. Хотя и техника изготовления на высоте.







5 долларов из Новой Зеландии победили в 2015 году. Помимо дизайна экспертов привлекли элементы защиты в виде специальной накладки, изображающей пингвина и металлической полосы с контурами Новой Зеландии и изображением пингвина.







5 фунтов из Великобритании прошли в финал 2016 года, но уступили 50 франкам из Швейцарии. Банкнота выполнена из пластиковых материалов, устойчивых к внешним воздействиям и увеличивающим срок службы купюры. Данную купюру преследовало много скандалов. Вначале взбунтовались защитники животных из-за использования в купюре животных жиров, а потом и профессора с Оксфорда. Они заметили ошибку. Изречение Черчилля не было оформлено кавычками. "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота". Получилось так, что это предлагает не Черчилль, а сама банкнота, что выглядит весьма двусмысленно.







100 рублей, России также попало в финал 2015 года. Банкнота была выпущена в честь воссоединения Крыма с Россией. "Изюминкой" банкноты является QR-код, по которому можно узнать о создании памятной банкноты и каким событиям она посвящена.



Специально для mmgp.ru Каждый год Международная Ассоциация коллекционеров банкнот выбирает самую красивую и не обычную купюру в мире. Во внимание принимается художественная ценность банкноты, новации при их производстве, необычные способы производства банкнот, степени защищенности банкноты от подделок, сюжет, который изображен на купюре, необычность рисунка. При этом принимаются во внимание только банкноты, которые находятся в массовом обращении. Ведь не секрет, что Центробанки мира время от времени выпускают лимитированные серии юбилейных, событийных и различного рода банкнот, предназначенных исключительно для коллекционеров.Лучшей банкнотой 2011 года коллекционерами была признана 10 000 тенге из Казахстана. Больше всего специалистов банкнота поразила своим дизайном. В соревновании на лучшую купюру мира она победила 100 канадских долларов и 100 гибралтарских фунтов.100 крон из Норвегии претендует на звание лучшей банкноты мира в 2017 году. Основным преимуществом банкноты считается смысловой рисунок, изображенный на ней. Для Норвегии море и все, что с ним связано имеет первостепенное значение.100 фунтов из Гибралтара уже проиграли в 2011 году тенге из Казахстана и вот теперь они претендуют на звание лучшей купюры 2017 года, наряду с банкнотой из Норвегии. Чтобы дать банкноте больше шансов по сравнению с 2011 годом через нее пропустили металлическую нить из пластина. В российских купюрах тоже есть такие нити.1000 рупий из Мальдив попали в финал в 2016 году. И хотя купюра не может похвастаться техническими новшествами и специальной защитой, зато она имеет очень красивый дизайн, который по достоинству оценили судьи.100 песо из Мексики также претендует на лучшую банкноту 2017 года.50 франков из Швейцарии была признана лучшей в 2016 году благодаря своей надежности (защищенности от подделок) и красоте. Впервые за 20 лет банкнота обновилась и сразу же такой результат. При изготовлении банкноты использовалась уникальная технология Durasafe, которая позволяет склеивать в одно целое три слоя банкноты, которые состоят из разных материалов.500 песо из Аргентины вышло в финал в 2016 году. Больше всего в банкноте привлекает яркий и красочный дизайн с ягуаром во главе. Хотя и техника изготовления на высоте.5 долларов из Новой Зеландии победили в 2015 году. Помимо дизайна экспертов привлекли элементы защиты в виде специальной накладки, изображающей пингвина и металлической полосы с контурами Новой Зеландии и изображением пингвина.5 фунтов из Великобритании прошли в финал 2016 года, но уступили 50 франкам из Швейцарии. Банкнота выполнена из пластиковых материалов, устойчивых к внешним воздействиям и увеличивающим срок службы купюры. Данную купюру преследовало много скандалов. Вначале взбунтовались защитники животных из-за использования в купюре животных жиров, а потом и профессора с Оксфорда. Они заметили ошибку. Изречение Черчилля не было оформлено кавычками. "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота". Получилось так, что это предлагает не Черчилль, а сама банкнота, что выглядит весьма двусмысленно.100 рублей, России также попало в финал 2015 года. Банкнота была выпущена в честь воссоединения Крыма с Россией. "Изюминкой" банкноты является QR-код, по которому можно узнать о создании памятной банкноты и каким событиям она посвящена.Специально для mmgp.ru

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