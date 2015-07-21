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Hyundai сделал электромобиль для бесконтактных пожертвований на борьбу с раком

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Hyundai сделал электромобиль для бесконтактных пожертвований на борьбу с раком


Сообщается, что южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor, который торгуют своими автомобилями в Великобритании, совместно с Британским национальным фондом по борьбе с раком "Stand UP To Cancer", озвучили для общественности свою оригинальную инициативу, чтобы в самое ближайшее время выпустить на улицы этой страны электромобиль для бесконтактного сбора пожертвований в пользу вышеназванного фонда. Собранные средства пойдут на оказание помощи людям, которые болеют разными формами этой тяжелой болезни.

В электромобиль будет встроено 5 панелей для осуществления бесконтактных платежей с помощью обычной кредитки или дебетовой карты. Жертвователь сможет самостоятельно выбирать размер денежный размер помощи и он "за раз" будет варьироваться от 5 до 10 фунтов стерлингов.

После того, как набранная на клавиатуре сумму будет списана с карты, электромобиль обязательно "отблагодарит" жертвователей звуковыми сигналами и плюс на особом номерном знаке электромобиля ещё и будут отображена итоговая сумма всех пожертвований, которая, конечно, будет автоматически расти с каждым платежом.

Hyundai намерен впервые продемонстрировать этот оригинальный электромобиль уже 22 мая с.г. на открытой площадке перед зданием лондонского железнодорожного вокзала King's Cross. И уже существует целая программа мероприятий, которые компания Hyundai и благотворительный фонд "Stand UP To Cancer" намеренны совместно осуществить по всей Британии (в рамках борьбы с раком), начиная с мая и по ноябрь этого года. И на всех этих мероприятиях будет присутствовать этот оригинальный электромобиль.

"На мой взгляд здесь просто наблюдается великолепное сотрудничество, которое даёт нам радость и предлагает легкий метод пожертвования. Мы уверены, люди по всей Британии будут под ярким впечатлением от этого электромобиля и, безусловно, они выберут «Нажать и пожертвовать», чтобы оказать поддержку нашей программе "Stand Up To Cancer", сказала глава этого британского фонда помощи больным раком г-жа Рейчел Карр.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/590b58a03c0de
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