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Венчурная компания YL Ventures закрывает свой фонд на сумме $75 миллионов

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Венчурная компания YL Ventures закрывает свой фонд на сумме $75 миллионов

YL Ventures, имеющая офисы в Сан-Франциско (Калифорния, США) и Тель-Авиве (Израиль) венчурная компания, специализирующаяся на финансировании стартапов в посевных раундах, закрыла свой третий фонд на отметке 75 миллионов долларов.

YLV III привлек практически 100% привычных и постоянных инвесторов и был закрыт с перевыполнением плана в 60 миллионов долларов на 25%.

Новый фонд, который основывается на успехе двух предыдущих фондов, находящихся в топе по приносимым доходам среди всех североамериканских венчурных фондов, планирует вкладывать средства в израильские компании в посевных раундах. Преимущество будет отдано стартапам в секторах с высокими темпами роста, включая кибербезопасность, корпоративное программное обеспечение, автономные транспортные средства, беспилотные технологии и виртуальная/дополненная реальность.

Под руководством управляющего партнера Йоава Эндрю Лейтерсдорфа, опытного предпринимателя и инвестора с 25-летним стажем, основавшего компанию в 2007 году, YLV III намерен инвестировать в 2-3 компании в год. Первоначальные инвестиции в посевных раундах будут составлять 2-3 миллиона долларов и YL Ventures намерена возглавлять эти раунды. Большая часть фонда зарезервирована для участия в последующих раундах финансирования своих портфельных компаний.

YLV I и II инвестировали в 10 компаний, пять из которых уже были успешно приобретены. Совсем недавно FireLayers (торговля ценными бумагами на основе облачного доступа) была приобретена Proofpoint, а BlazeMeter (платформа тестирования производительности для DevOps) была приобретена CA.

В настоящее время среди портфельных компаний находятся:

- Twistlock (безопасность виртуальных контейнеров), которая недавно объявила о начале раунда Серии Б с суммой 17 миллионов долларов;

- Karamba Security (независимая безопасность для автономных и подключенных автомобилей);

- Hexadite (управление безопасностью и автоматизация).


Лейтерсдорф поддерживается командой, состоящей из Офера Шрайбера (партнер, возглавляющий израильский офис), Ирен Резниковой (старший аналитик) и Шарон Симанн (директор по маркетингу).

Компания, которая в настоящее время привлекает дополнительных профессионалов в области инвестиций для работы в своих офисах в Кремниевой долине и Тель-Авиве, также расширяет свою управленческую команду, привлекая опытных венчурных консультантов.

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